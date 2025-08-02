Як вирахувати, що чоловік вам бреше — зверніть увагу на ці дрібниці у поведінці

Чоловік та жінка говорять. Фото: Freepik

Розпізнати чоловічу брехню неважко. Варто лише звернути увагу на поведінку партнера та ледь помітні сигнали, які вкажуть на обман.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що вказує на брехню чоловіка

Слова розходяться з діями

Жести мають підтверджувати слова людини. Якщо чоловік хоче обманути вас, то саме це його видасть. Наприклад, партнер може говорити про те, що йому не подобається спілкуватися з колегою, водночас ствердно киваючи головою. Тіло в цей момент вказує на брехню.

Хлопець та дівчина спілкуються. Фото: Freepik

Доторки до носа

Така дрібничка справді розповість про брехню чоловіка. Коли людина обманює, до обличчя приливає кров й найбільше вона зосереджується в ділянці носа. Саме тому чоловік буде постійно чухати обличчя, якщо захоче обдурити вас.

Зоровий контакт

Багато хто говорить про те, що брехуни відводять очі вбік, коли говорять неправду. Однак може бути й навпаки. Людина буде пильно дивитись вам в очі, аби вдати, що говорить правду. Ви точно помітите, коли це робиться штучно.

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