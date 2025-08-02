Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Брехню видадуть дрібниці — як зрозуміти, що чоловік обманює

Брехню видадуть дрібниці — як зрозуміти, що чоловік обманює

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 17:50
Як вирахувати, що чоловік вам бреше — зверніть увагу на ці дрібниці у поведінці
Чоловік та жінка говорять. Фото: Freepik
Ключові моменти Що вказує на брехню чоловіка

Розпізнати чоловічу брехню неважко. Варто лише звернути увагу на поведінку партнера та ледь помітні сигнали, які вкажуть на обман.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Що вказує на брехню чоловіка

Слова розходяться з діями

Жести мають підтверджувати слова людини. Якщо чоловік хоче обманути вас, то саме це його видасть. Наприклад, партнер може говорити про те, що йому не подобається спілкуватися з колегою, водночас ствердно киваючи головою. Тіло в цей момент вказує на брехню.

Що вказує на брехню чоловіка
Хлопець та дівчина спілкуються. Фото: Freepik

Доторки до носа

Така дрібничка справді розповість про брехню чоловіка. Коли людина обманює, до обличчя приливає кров й найбільше вона зосереджується в ділянці носа. Саме тому чоловік буде постійно чухати обличчя, якщо захоче обдурити вас.

Зоровий контакт

Багато хто говорить про те, що брехуни відводять очі вбік, коли говорять неправду. Однак може бути й навпаки. Людина буде пильно дивитись вам в очі, аби вдати, що говорить правду. Ви точно помітите, коли це робиться штучно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які деталі чоловік помічає в жінці за секунди.

Також ми розповідали про те, як жінка своїми діями може принизити чоловіка.

психологія поради стосунки брехуни спілкування
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації