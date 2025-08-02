Как вычислить, что мужчина вам врет — обратите внимание на эти мелочи в поведении

Ложь выдадут мелочи — как понять, что мужчина обманывает
Распознать мужскую ложь нетрудно. Стоит только обратить внимание на поведение партнера и едва заметные сигналы, которые укажут на обман.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Что указывает на ложь мужчины
Слова расходятся с действиями
Жесты должны подтверждать слова человека. Если мужчина хочет обмануть вас, то именно это его выдаст. Например, партнер может говорить о том, что ему не нравится общаться с коллегой, одновременно утвердительно кивая головой. Тело в этот момент указывает на ложь.
Прикосновения к носу
Такая мелочь действительно расскажет о лжи человека. Когда человек обманывает, к лицу приливает кровь и больше всего она сосредотачивается в области носа. Именно поэтому мужчина будет постоянно чесать лицо, если захочет обмануть вас.
Зрительный контакт
Многие говорят о том, что лжецы отводят глаза в сторону, когда говорят неправду. Однако может быть и наоборот. Человек будет пристально смотреть вам в глаза, чтобы сделать вид, что говорит правду. Вы точно заметите, когда это делается искусственно.
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