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Главная Психология Ложь выдадут мелочи — как понять, что мужчина обманывает

Ложь выдадут мелочи — как понять, что мужчина обманывает

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 17:50
Как вычислить, что мужчина вам врет — обратите внимание на эти мелочи в поведении
Мужчина и женщина говорят. Фото: Freepik
Ключевые моменты Что указывает на ложь мужчины

Распознать мужскую ложь нетрудно. Стоит только обратить внимание на поведение партнера и едва заметные сигналы, которые укажут на обман.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что указывает на ложь мужчины

Слова расходятся с действиями

Жесты должны подтверждать слова человека. Если мужчина хочет обмануть вас, то именно это его выдаст. Например, партнер может говорить о том, что ему не нравится общаться с коллегой, одновременно утвердительно кивая головой. Тело в этот момент указывает на ложь.

Що вказує на брехню чоловіка
Парень и девушка общаются. Фото: Freepik

Прикосновения к носу

Такая мелочь действительно расскажет о лжи человека. Когда человек обманывает, к лицу приливает кровь и больше всего она сосредотачивается в области носа. Именно поэтому мужчина будет постоянно чесать лицо, если захочет обмануть вас.

Зрительный контакт

Многие говорят о том, что лжецы отводят глаза в сторону, когда говорят неправду. Однако может быть и наоборот. Человек будет пристально смотреть вам в глаза, чтобы сделать вид, что говорит правду. Вы точно заметите, когда это делается искусственно.

Напомним, ранее мы писали о том, какие детали мужчина замечает в женщине за секунды.

Также мы рассказывали о том, как женщина своими действиями может унизить мужчину.

психология советы отношения лжецы общение
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
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