Що потрібно для щасливих стосунків — мало хто знає про це

Хлопець та дівчина обіймаються. Фото: Pexels

Всі пари прагнуть зберегти стосунки щасливими на все життя. Зробити це допоможе лише одна навичка, про яку мало хто знає. Якщо цього немає, почуття поступово будуть згасати.

Про це розповів американський психолог Марк Треверс у своїй статті для Forbes.

Яка одна навичка покращить стосунки

Як зазначає психолог, зазвичай люди думають про стандартні речі, коли йдеться про побудову щасливих стосунків. Зокрема, багато людей думають, що все вирішує емоційна близькість, довіра чи спілкування.

"Однак є одна менш відома, але основоположна навичка, про яку рідко говорять. Саме вона часто визначає, чи будуть стосунки поглиблюватися з роками або поступово згасати. Йдеться про здатність спостерігати й приймати зростання партнера без страху", — пояснив він у своїй статті для Forbes.

Пара відпочиває разом. Фото: Pexels

Треверс підкреслює, що у довготривалих стосунках саме зростання партнера може стати одним з головних випробувань. Будь-які зміни можуть сприйматися як загроза, особливо коли йдеться про порушення вже усталених ритмів родини.

За словами психолога, стійкі пари не просто добре справляються з проблемами. Вони глибоко залучені в особистісне зростання одне одного. Для партнерів заохочення індивідуального розвитку є дуже важливим пунктом, який вирішує усе.

"Але багато пар губляться навіть від найменших змін. Коли один партнер починає виходити за межі звичного, інший може злякатися, відсторонитися або спробувати все контролювати. Усе це відбувається через незнання, як безпечно утримувати це зростання", — каже Треверс.

Закохана пара. Фото: Pexels

Він наголосив, що не варто боятися зростання, адже це не веде до розриву. Натомість навчіться спостерігати за змінами партнера без страху. Розпрощайтесь з його минулим образом та переосмисліть свій власний розвиток.

