Не побоявся зізнатись — Буданов назвав найбільшу цінність у житті

Не побоявся зізнатись — Буданов назвав найбільшу цінність у житті

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 17:00
Буданов розчулив відвертістю про стосунки з дружиною — без страху здатися слабким
Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Буданов відверто розповів про стосунки з дружиною

Начальник ГУР Кирило Буданов відомий всім своєю стриманістю та закритістю. Однак в одному з останніх інтерв'ю український воєначальник вразив відвертістю про особисте життя та підтримку дружини.

Про найпотаємніше Кирило Буданов зізнався в інтерв'ю Наталії Мосейчук.



Буданов відверто розповів про стосунки з дружиною

Начальник Головного управління розвідки не приховує, що його енергетичним джерелом є дружина, Маріанна. Саме вона є тією підтримкою й опорою, яка завжди поруч. За словами Буданова, кохана допомагає йому справлятись з усіма негараздами.

"Моя дружина — це найбільша моя цінність. Вона завжди зі мною і разом ми подолаємо будь-що в цьому світі. Немає такого, з чим би ми не впоралися", — зазначив Буданов.

Він додав, що їхні стосунки вже пережили багато чого, згадавши про отруєння дружини. Попри це Буданов переконаний, що не існує того, що могло б зламати їх. 

"Вона для мене все. Я маю дякувати їй, а не боятися це визнавати. Може хтось скаже "підкаблучник" і так далі. Це все маячня. Ми з нею — це єдність. Єдність — це все", — підкреслив начальник ГУР.

Буданов відверто розповів про стосунки з дружиною
Кирило Буданов з дружиною Маріанною. Фото: Reuters

Раніше Маріанна Буданова в інтерв'ю ELLE зізналась, що у їхніх стосунках з чоловіком зберігається романтика навіть попри війну. Вона розповіла про маленькі сімейні традиції, які в цьому допомагають.

"Можливо, у когось це не дуже поєднується з образом генерала, але ми із чоловіком пишемо одне одному записки з побажаннями на день", — додала Буданова.

Вона також розповіла про те, що Кирило Буданов не раз робив для неї зворушливі вчинки. Саме це підкріплює теплі почуття пари.

психологія Кирило Буданов війна кохання стосунки
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
