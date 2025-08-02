Як підтримати жінку, що чекає чоловіка з війни — більшість робить це неправильно

Дівчина обіймає військового. Фото: Freepik

Тисячі українських жінок через війну опинились в ситуації, коли їхні чоловіки пішли на фронт. Здавалося б, від кого їм чекати підтримки в такому випадку, як не від близьких: мами, сестри чи подруги. Однак насправді реальність розбиває всі очікування. Багато хто, намагаючись допомогти, ранить жінку й навіть не здогадується, як насправді стати для неї опорою.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Який дивний вигляд це не мало б зі сторони, але часто рідні дружини військового просто залишають її на самоті. Пояснення цьому дуже просте. Вони вважають, що їй потрібен час, аби побути у своїх думках. Однак важливо розуміти, що в моменти невгамовної тривоги й величезного страху за життя коханого, постійно про це думати — найгірший варіант. Дійсно, бувають моменти, коли людині варто дати спокій. Та перед тим, обов'язково запитайте, чи потрібно це їй.

Ще одна поширена модель поведінки в таких ситуаціях — мовчання. Більшість друзів, знайомих та родичів жінки просто не звертають увагу на те, що її чоловік служить. Якщо докопатись до істини, виявиться, що вони просто не знають, що сказати. Якщо ваша подруга чи близька людина чекає коханого з фронту, говоріть з нею про це відкрито. Багато хто думає, що такі розмови будуть її ранити, але більше болю жінці завдасть ваше мовчання. Бо ж вона сприймає це як байдужість.

Жінки обіймаються. Фото: Freepik

Будьте щирими у своїх почуттях. Скажіть дружині військового напряму про те, що ви просто не знаєте, чи варто підіймати цю тему з нею й чи хоче вона говорити наразі. Поясніть їй, що боїтесь ранити й тому мовчите. Лише щира розмова — ключ до розуміння одне одного.

Ні в якому разі не знецінюйте почуття жінки. Не варто порівнювати її ситуацію з чиєюсь та говорити про те, що "в когось ще гірше". Її біль — не більший й не менший за інших. Дозвольте просто його прожити. Не варто й давати марну надію. Наприклад, говорити про те, що "все точно буде добре". Ця фраза лише дратує та змушує нервуватись, адже дружина військового добре розуміє, що ніхто не знає, як складеться ситуація далі. В її голові такі слова сприймаються як ваша поверхневість та насмішка.

Жінка підтримує подругу. Фото: Freepik

Кожна людина реагує на стрес та тривогу по-своєму. Саме тому краще просто запитати, як ви можете допомогти. Побудьте поруч, поговоріть, випийте смачної кави чи подивіться фільм. Проявіть увагу та турботу до близької людини, це точно їй допоможе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як цивільним правильно говорити з військовими.

Також ми розповідали про те, як бути з проблемами у стосунках, коли чоловік на фронті.