Про що цивільним краще не спілкуватись з військовими — недоречні фрази

Військовослужбовець говорить з дівчиною. Фото: Freepik

Часто цивільні не задумуються про те, що на деякі теми краще не спілкуватись з військовими. Цьому потрібно приділити особливу увагу, адже слова можуть дійсно ранити людину, яка пройшла пекло війни.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Будьте емоційно стабільними

Іноді люди можуть проявляти надмірну емоційність, коли бачать військових. Однак це варто контролювати. Надмірний вияв почуттів може ускладнити спілкування з оборонцем, адже йому буде важко правильно реагувати на таку поведінку. Будьте відвертими, якщо ви не знаєте, що сказати, то поясніть це прямо: "Я в шоці, я не знаю, що казати. Так рада тебе бачити." Це дасть змогу військовому зрозуміти, що відбувається.

Чоловік тисне руку військовому. Фото: Freepik

Уникайте тригерних тем

Цивільним може бути цікаво, що відбувається на передовій, але важливо зрозуміти, що такі теми можуть бути тригерними. Не розпитуйте захисника про його завдання чи ситуацію на фронті. Якщо він захоче про це говорити, то розпочне тему сам. В іншому випадку — це табу, адже багато запитань про війну можуть травмувати військового. Уникайте цих фраз:

"Чи ти вбивав на війні?";

"А скількох ти вбив?";

"А чого ти взагалі пішов на війну?";

"А тобі було страшно?";

"А де ви зараз?";

"А що плануєте робити на фронті?";

"А коли перемога?".

Військовий. Фото: Freepik

Менше говоріть, більше слухайте

Найкраще спілкування з військовим — дати змогу йому виговоритись. Слухайте та розумійте. Замість того, аби ставити запитання, дайте людині можливість розповісти те, що вона хоче й може. Не тисніть, дайте військовому час, аби він звик до вас й зміг відкритися.

Військовий — це така ж людина, як і ви. З почуттями, емоціями, болем чи радістю. Варто пам'ятати про це та поважати їхні особисті кордони, проявляти людяність та підтримку. Налагодити контакт допоможе щире спілкування та пояснення своїх почуттів.

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