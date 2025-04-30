Як сказати військовому про проблеми у стосунках — дієві поради

Військовий з дружиною. Фото: Freepik

Відстань беззаперечно впливає на стосунки. Особливо проблеми можуть підсвітитись, коли чоловік пішов на фронт, адже в такому випадку подружжя переживає величезний спектр емоцій щодня. Страх, невідомість, відсутність постійних зустрічей та недостатня кількість спілкування можуть стати справжнім випробуванням для відносин.

Новини.LIVE повідомляють про те, чи варто говорити про проблеми у стосунках з партнером, коли він на війні.

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Психологи переконані, що говорити про проблеми у стосунках з чоловіком, який пішов на фронт варто. Відкладати розмову на потім не потрібно, адже ситуація буде ставати тільки напруженішою. Однак важливо розуміти, як правильно це робити.

Якщо ви відчули, що ваші стосунки дали тріщину, говоріть партнеру про це одразу. Бо коли образи чи підозри накопичаться, то емоційна кулька може вибухнути з величезною силою. Зрештою стосунки можуть зіпсуватись раз і назавжди.

Жінка поруч з чоловіком військовим. Фото: Freepik

Розкажіть чоловікові чесно про свої почуття та потреби, але не у формі звинувачень. Важливо також правильно підібрати час для обговорення проблеми.

Домовтесь з партнером про це наперед. Чоловік може картати себе, якщо під час важливої розмови з дружиною йому доведеться терміново йти. Адже партнер розумітиме, що його друга половинка залишається наодинці зі своїми переживаннями. Підібравши зручний для обох час, вам вдасться цього уникнути.

Головне, час від часу нагадуйте собі про ціль розмови. Не дозволяйте образам вибухнути та спричинити скандал. Пам'ятайте, що ви говорите, аби налагодити стосунки, а не зіпсувати їх.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яких п'ять питань поставити партнеру. Вони можуть відкрити найпотаємніші карти у стосунках.

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