Как сказать военному о проблемах в отношениях — действенные советы

Военный с женой. Фото: Freepik

Расстояние беспрекословно влияет на отношения. Особенно проблемы могут подсветиться, когда муж ушел на фронт, ведь в таком случае супруги переживают огромный спектр эмоций ежедневно. Страх, неизвестность, отсутствие постоянных встреч и недостаточное количество общения могут стать настоящим испытанием для отношений.

Новини.LIVE сообщают о том, стоит ли говорить о проблемах в отношениях с партнером, когда он на войне.

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Психологи убеждены, что говорить о проблемах в отношениях с мужчиной, который ушел на фронт стоит. Откладывать разговор на потом не нужно, ведь ситуация будет становиться только напряженнее. Однако важно понимать, как правильно это делать.

Если вы почувствовали, что ваши отношения дали трещину, говорите партнеру об этом сразу. Потому что когда обиды или подозрения накопятся, то эмоциональный шарик может взорваться с огромной силой. В конце концов отношения могут испортиться раз и навсегда.

Женщина рядом с мужем военным. Фото: Freepik

Расскажите мужчине честно о своих чувствах и потребностях, но не в форме обвинений. Важно также правильно подобрать время для обсуждения проблемы.

Договоритесь с партнером об этом заранее. Мужчина может корить себя, если во время важного разговора с женой ему придется срочно уходить. Ведь партнер будет понимать, что его вторая половинка остается наедине со своими переживаниями. Подобрав удобное для обоих время, вам удастся этого избежать.

Главное, время от времени напоминайте себе о цели разговора. Не позволяйте обидам разразиться и вызвать скандал. Помните, что вы говорите, чтобы наладить отношения, а не испортить их.

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