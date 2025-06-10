О чем гражданским лучше не общаться с военными — неуместные фразы

Военнослужащий говорит с девушкой. Фото: Freepik

Часто гражданские не задумываются о том, что на некоторые темы лучше не общаться с военными. Этому нужно уделить особое внимание, ведь слова могут действительно ранить человека, который прошел ад войны.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Будьте эмоционально стабильными

Иногда люди могут проявлять чрезмерную эмоциональность, когда видят военных. Однако это следует контролировать. Чрезмерное проявление чувств может затруднить общение с защитником, ведь ему будет трудно правильно реагировать на такое поведение. Будьте откровенными, если вы не знаете, что сказать, то объясните это прямо: "Я в шоке, я не знаю, что сказать. Так рада тебя видеть." Это позволит военному понять, что происходит.

Мужчина жмет руку военному. Фото: Freepik

Избегайте триггерных тем

Гражданским может быть интересно, что происходит на передовой, но важно понять, что такие темы могут быть триггерными. Не расспрашивайте защитника о его задачах или ситуации на фронте. Если он захочет об этом говорить, то начнет тему сам. В противном случае — это табу, ведь многие вопросы о войне могут травмировать военного. Избегайте этих фраз:

"Ты убивал на войне?";

"А скольких ты убил?";

"А зачем ты вообще пошел на войну?";

"А тебе было страшно?";

"А где вы сейчас?";

"А что планируете делать на фронте?";

"А когда победа?".

Военный. Фото: Freepik

Меньше говорите, больше слушайте

Лучшее общение с военным — дать возможность ему выговориться. Слушайте и понимайте. Вместо того, чтобы задавать вопросы, дайте человеку возможность рассказать то, что он хочет и может. Не давите, дайте военному время, чтобы он привык к вам и смог открыться.

Военный — это такой же человек, как и вы. С чувствами, эмоциями, болью или радостью. Стоит помнить об этом и уважать их личные границы, проявлять человечность и поддержку. Наладить контакт поможет искреннее общение и объяснение своих чувств.

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