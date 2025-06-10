Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Как гражданским говорить с военными — это должен знать каждый

Как гражданским говорить с военными — это должен знать каждый

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 18:22
О чем гражданским лучше не общаться с военными — неуместные фразы
Военнослужащий говорит с девушкой. Фото: Freepik

Часто гражданские не задумываются о том, что на некоторые темы лучше не общаться с военными. Этому нужно уделить особое внимание, ведь слова могут действительно ранить человека, который прошел ад войны.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Как правильно говорить с военным

Будьте эмоционально стабильными

Иногда люди могут проявлять чрезмерную эмоциональность, когда видят военных. Однако это следует контролировать. Чрезмерное проявление чувств может затруднить общение с защитником, ведь ему будет трудно правильно реагировать на такое поведение. Будьте откровенными, если вы не знаете, что сказать, то объясните это прямо: "Я в шоке, я не знаю, что сказать. Так рада тебя видеть." Это позволит военному понять, что происходит.

Як правильно говорити з військовим
Мужчина жмет руку военному. Фото: Freepik

Избегайте триггерных тем

Гражданским может быть интересно, что происходит на передовой, но важно понять, что такие темы могут быть триггерными. Не расспрашивайте защитника о его задачах или ситуации на фронте. Если он захочет об этом говорить, то начнет тему сам. В противном случае — это табу, ведь многие вопросы о войне могут травмировать военного. Избегайте этих фраз:

  • "Ты убивал на войне?";
  • "А скольких ты убил?";
  • "А зачем ты вообще пошел на войну?";
  • "А тебе было страшно?";
  • "А где вы сейчас?";
  • "А что планируете делать на фронте?";
  • "А когда победа?".
Як правильно говорити з військовим
Военный. Фото: Freepik

Меньше говорите, больше слушайте

Лучшее общение с военным — дать возможность ему выговориться. Слушайте и понимайте. Вместо того, чтобы задавать вопросы, дайте человеку возможность рассказать то, что он хочет и может. Не давите, дайте военному время, чтобы он привык к вам и смог открыться.

Военный — это такой же человек, как и вы. С чувствами, эмоциями, болью или радостью. Стоит помнить об этом и уважать их личные границы, проявлять человечность и поддержку. Наладить контакт поможет искреннее общение и объяснение своих чувств.

Напомним, ранее мы писали о том, стоит ли говорить о проблемах в отношениях с мужчиной, который ушел на фронт.

Также мы рассказывали о том, как восстановить психику после очередного обстрела. Эти простые советы вернут вас к жизни.

психология военные советы війна общение
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации