Вправи, що допоможуть відновитись після обстрілів — їх повинні знати усі

Як швидко відновитись після обстрілів — поради психолога
Війна в Україні триває вже не перший рік, але вгамувати емоції після обстрілів багатьом досі буває складно. Є кілька порад, що допоможуть швидко відновитись та навіть після найбезсоннішої ночі почуватись відносно добре.
Про це розповіла психологиня Ольга Коптєва.
Як опанувати себе після обстрілів
Як наголошує психологиня, у моменти сильного стресу важливо згадати прості техніки, які можна зробити тут і зараз. Прості вправи стабілізують дихання та допоможуть повернути відчуття контролю.
Вправа Nº1
Вона допоможе заспокоїти нервову систему та знову відчути своє тіло. Лише після цього думки стануть на місце й ви зможете знову займатись буденними справами. Виконувати цю вправу варто так:
- покладіть руку на живіт;
- дихайте так, аби відчувати, як ваша рука підіймається й опускається, спостерігайте за цим;
- подихайте так повільно та свідомо 10 разів.
Вправа Nº2
Заземлитись допоможе й ця вправа. Вона допоможе згадати, що ви
знаходитеся тут і зараз. Аби виконати її, поставте собі кілька питань:
- де я зараз;
- що я бачу навколо;
- що я роблю;
- про що я думаю.
Аби підсумувати результат, на завершення зробіть собі щось дуже просте та приємне. Наприклад, заваріть улюблену каву чи ароматний чай й насолоджуйтесь без поспіху. Це допоможе повернутись в реальність й відновити психіку.
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