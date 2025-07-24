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Головна Психологія Як швидко відновитись після обстрілів — поради психолога

Як швидко відновитись після обстрілів — поради психолога

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 06:55
Вправи, що допоможуть відновитись після обстрілів — їх повинні знати усі
Засмучена дівчина тримає в руках телефон. Фото: Freepik
Ключові моменти Як опанувати себе після обстрілів

Війна в Україні триває вже не перший рік, але вгамувати емоції після обстрілів багатьом досі буває складно. Є кілька порад, що допоможуть швидко відновитись та навіть після найбезсоннішої ночі почуватись відносно добре.

Про це розповіла психологиня Ольга Коптєва.

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Як опанувати себе після обстрілів

Як наголошує психологиня, у моменти сильного стресу важливо згадати прості техніки, які можна зробити тут і зараз. Прості вправи стабілізують дихання та допоможуть повернути відчуття контролю.

Вправа Nº1

Вона допоможе заспокоїти нервову систему та знову відчути своє тіло. Лише після цього думки стануть на місце й ви зможете знову займатись буденними справами. Виконувати цю вправу варто так: 

  • покладіть руку на живіт;
  • ﻿﻿дихайте так, аби відчувати, як ваша рука підіймається й опускається, спостерігайте за цим;
  • подихайте так повільно та свідомо 10 разів.
Як опанувати себе після обстрілів
Дівчина дивиться у вікно. Фото: Freepik

Вправа Nº2

Заземлитись допоможе й ця вправа. Вона допоможе згадати, що ви
знаходитеся тут і зараз. Аби виконати її, поставте собі кілька питань:

  • де я зараз;
  • ﻿﻿що я бачу навколо;
  • що я роблю;
  • про що я думаю.

Аби підсумувати результат, на завершення зробіть собі щось дуже просте та приємне. Наприклад, заваріть улюблену каву чи ароматний чай й насолоджуйтесь без поспіху. Це допоможе повернутись в реальність й відновити психіку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як цивільним правильного говорити з військовими.

Також ми розповідали про те, як війна кардинально змінила звички українців.

психологія обстріли поради війна психіка
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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