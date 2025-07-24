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Главная Психология Как быстро восстановиться после обстрелов — советы психолога

Как быстро восстановиться после обстрелов — советы психолога

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 06:55
Упражнения, которые помогут восстановиться после обстрелов — их должны знать все
Расстроенная девушка держит в руках телефон. Фото: Freepik
Ключевые моменты Как овладеть собой после обстрелов

Война в Украине продолжается уже не первый год, но унять эмоции после обстрелов многим до сих пор бывает сложно. Есть несколько советов, которые помогут быстро восстановиться и даже после самой бессонной ночи чувствовать себя относительно хорошо.

Об этом рассказала психолог Ольга Коптева.

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Как овладеть собой после обстрелов

Как отмечает психолог, в моменты сильного стресса важно вспомнить простые техники, которые можно сделать здесь и сейчас. Простые упражнения стабилизируют дыхание и помогут вернуть ощущение контроля.

Упражнение Nº1

Оно поможет успокоить нервную систему и снова почувствовать свое тело. Только после этого мысли станут на место и вы сможете снова заниматься будничными делами. Выполнять это упражнение следует так:

  • положите руку на живот;
  • дышите так, чтобы чувствовать, как ваша рука поднимается и опускается, наблюдайте за этим;
  • подышите так медленно и сознательно 10 раз.
Як опанувати себе після обстрілів
Девушка смотрит в окно. Фото: Freepik

Упражнение Nº2

Заземлиться поможет и это упражнение. Оно поможет вспомнить, что вы
находитесь здесь и сейчас. Чтобы выполнить его, задайте себе несколько вопросов:

  • где я сейчас;
  • что я вижу вокруг;
  • что я делаю;
  • о чем я думаю.

Чтобы подытожить результат, в завершение сделайте себе что-то очень простое и приятное. Например, заварите любимый кофе или ароматный чай и наслаждайтесь без спешки. Это поможет вернуться в реальность и восстановить психику.

Напомним, ранее мы писали о том, как гражданским правильного говорить с военными.

Также мы рассказывали о том, как война кардинально изменила привычки украинцев.

психология обстрелы советы війна психика
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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