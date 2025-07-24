Упражнения, которые помогут восстановиться после обстрелов — их должны знать все

Как быстро восстановиться после обстрелов — советы психолога
Война в Украине продолжается уже не первый год, но унять эмоции после обстрелов многим до сих пор бывает сложно. Есть несколько советов, которые помогут быстро восстановиться и даже после самой бессонной ночи чувствовать себя относительно хорошо.
Об этом рассказала психолог Ольга Коптева.
Как овладеть собой после обстрелов
Как отмечает психолог, в моменты сильного стресса важно вспомнить простые техники, которые можно сделать здесь и сейчас. Простые упражнения стабилизируют дыхание и помогут вернуть ощущение контроля.
Упражнение Nº1
Оно поможет успокоить нервную систему и снова почувствовать свое тело. Только после этого мысли станут на место и вы сможете снова заниматься будничными делами. Выполнять это упражнение следует так:
- положите руку на живот;
- дышите так, чтобы чувствовать, как ваша рука поднимается и опускается, наблюдайте за этим;
- подышите так медленно и сознательно 10 раз.
Упражнение Nº2
Заземлиться поможет и это упражнение. Оно поможет вспомнить, что вы
находитесь здесь и сейчас. Чтобы выполнить его, задайте себе несколько вопросов:
- где я сейчас;
- что я вижу вокруг;
- что я делаю;
- о чем я думаю.
Чтобы подытожить результат, в завершение сделайте себе что-то очень простое и приятное. Например, заварите любимый кофе или ароматный чай и наслаждайтесь без спешки. Это поможет вернуться в реальность и восстановить психику.
Напомним, ранее мы писали о том, как гражданским правильного говорить с военными.
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