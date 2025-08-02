Как поддержать женщину, которая ждет мужа с войны — большинство делает это неправильно

Девушка обнимает военного. Фото: Freepik

Тысячи украинских женщин из-за войны оказались в ситуации, когда их мужья ушли на фронт. Казалось бы, от кого им ждать поддержки в таком случае, как не от близких: мамы, сестры или подруги. Однако на самом деле реальность разбивает все ожидания. Многие, пытаясь помочь, ранят женщину и даже не догадываются, как на самом деле стать для нее опорой.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как бы странно это не выглядело со стороны, но часто родные жены военного просто оставляют ее в одиночестве. Объяснение этому очень простое. Они считают, что ей нужно время, чтобы побыть в своих мыслях. Однако важно понимать, что в моменты неуемной тревоги и огромного страха за жизнь любимого, постоянно об этом думать — худший вариант. Действительно, бывают моменты, когда человеку стоит оставить в покое. Но перед тем, обязательно спросите, нужно ли это ему.

Еще одна распространенная модель поведения в таких ситуациях — молчание. Большинство друзей, знакомых и родственников женщины просто не обращают внимание на то, что ее муж служит. Если докопаться до истины, окажется, что они просто не знают, что сказать. Если ваша подруга или близкий человек ждет любимого с фронта, говорите с ней об этом открыто. Многие думают, что такие разговоры будут ее ранить, но больше боли женщине нанесет ваше молчание. Ведь она воспринимает это как равнодушие.

Женщины обнимаются. Фото: Freepik

Будьте искренними в своих чувствах. Скажите жене военного направления о том, что вы просто не знаете, стоит ли поднимать эту тему с ней и хочет ли она говорить сейчас. Объясните ей, что боитесь ранить и поэтому молчите. Только искренний разговор — ключ к пониманию друг друга.

Ни в коем случае не обесценивайте чувства женщины. Не стоит сравнивать ее ситуацию с чьей-то и говорить о том, что "у кого-то еще хуже". Ее боль — не больше и не меньше других. Позвольте просто ее прожить. Не стоит и давать напрасную надежду. Например, говорить о том, что "все точно будет хорошо". Эта фраза только раздражает и заставляет нервничать, ведь жена военного хорошо понимает, что никто не знает, как сложится ситуация дальше. В ее голове такие слова воспринимаются как ваша поверхностность и насмешка.

Женщина поддерживает подругу. Фото: Freepik

Каждый человек реагирует на стресс и тревогу по-своему. Именно поэтому лучше просто спросить, как вы можете помочь. Побудьте рядом, поговорите, выпейте вкусного кофе или посмотрите фильм. Проявите внимание и заботу к близкому человеку, это точно ему поможет.

Напомним, ранее мы писали о том, как гражданским правильно говорить с военными.

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