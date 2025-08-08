Буданов умилил откровенностью об отношениях с женой — без страха показаться слабым

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Начальник ГУР Кирилл Буданов известен всем своей сдержанностью и закрытостью. Однако в одном из последних интервью украинский военачальник поразил откровенностью о личной жизни и поддержке жены.

О самом сокровенном Кирилл Буданов признался в интервью Наталье Мосейчук.

Реклама

Читайте также:

Буданов откровенно рассказал об отношениях с женой

Начальник Главного управления разведки не скрывает, что его энергетическим источником является жена, Марианна. Именно она является той поддержкой и опорой, которая всегда рядом. По словам Буданова, любимая помогает ему справляться со всеми проблемами.

"Моя жена — это самая большая моя ценность. Она всегда со мной и вместе мы преодолеем что угодно в этом мире. Нет такого, с чем бы мы не справились", — отметил Буданов.

Он добавил, что их отношения уже пережили многое, вспомнив об отравлении жены. Несмотря на это Буданов убежден, что не существует того, что могло бы сломать их.

"Она для меня все. Я должен благодарить ее, а не бояться это признавать. Может кто-то скажет "подкаблучник" и так далее. Это все бред. Мы с ней — это единство. Единство — это все", — подчеркнул начальник ГУР.

Кирилл Буданов с женой Марианной. Фото: Reuters

Ранее Марианна Буданова в интервью ELLE призналась, что в их отношениях с мужем сохраняется романтика даже несмотря на войну. Она рассказала о маленьких семейных традициях, которые в этом помогают.

"Возможно, у кого-то это не очень сочетается с образом генерала, но мы с мужем пишем друг другу записки с пожеланиями на день", — добавила Буданова.

Она также рассказала о том, что Кирилл Буданов не раз делал для нее трогательные поступки. Именно это подкрепляет теплые чувства пары.

Напомним, ранее мы писали о том, что Екатерина Осадчая раскрыла секрет счастливых отношений с Юрием Горбуновым.

Также мы рассказывали о том, как мужчина понимает, что нашел любовь всей своей жизни.