Головна Психологія Катерина Осадча розкрила секрет її міцних стосунків із Горбуновим

Катерина Осадча розкрила секрет її міцних стосунків із Горбуновим

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 06:55
Катерина Осадча розкрила секрет міцних та щасливих стосунків — простіше нікуди
Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Фото з Instagram
Ключові моменти Секрет щасливих стосунків Горбунова та Осадчої

Зіркове подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова живе у щасливому шлюбі вже вісім років. Їхній секрет міцних стосунків полягає лише у трьох правилах, яких пара дотримується постійно.

Про це Катерина Осадча розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Секрет щасливих стосунків Горбунова та Осадчої

Телеведуча зізналась, що у їхній парі не завжди все буває ідеально та гладко. Інколи бувають суперечки чи непорозуміння, як і в усіх стосунках. Однак при цьому закохані дотримуються трьох простих правил, які допомагають зберегти теплі почуття та взаєморозуміння.

Секрет щасливих стосунків Юрія Горбунова та Катерини Осадчої
Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Фото з Instagram

Говорити, якщо щось не так

Це перше правило, якого дотримується зіркове подружжя. І справді, психологи радять не тримати партнерам все в собі, а відкрито говорити одне з одним. В іншому випадку невдоволення та образи лише будуть накопичуватись й вибухнуть в один момент.

Рівність у правах і в обов'язках

Це ще одне правило, яке допомогло Осадчій та Горбунову створити міцний союз. Здорові стосунки передбачають повагу та рівність у всьому. Це про здорове партнерство, яке приносить задоволення, а не стає тягарем.

Не мовчати через страх образити чи посваритися

Мовчання точно не рятує стосунки, і зіркове подружжя добре це знає. Краще заявити партнерові прямо про свої думки та висловити почуття. Це допоможе уникнути багатьох конфліктів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які звички допоможуть побудувати здорові стосунки.

Також ми розповідали про те, як жінка може непомітно принизити чоловіка у стосунках.

Катя Осадча Юрій Горбунов психологія знаменитості стосунки
Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
