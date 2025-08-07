Катерина Осадча розкрила секрет міцних та щасливих стосунків — простіше нікуди

Катерина Осадча та Юрій Горбунов. Фото з Instagram

Зіркове подружжя Катерини Осадчої та Юрія Горбунова живе у щасливому шлюбі вже вісім років. Їхній секрет міцних стосунків полягає лише у трьох правилах, яких пара дотримується постійно.

Про це Катерина Осадча розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Секрет щасливих стосунків Горбунова та Осадчої

Телеведуча зізналась, що у їхній парі не завжди все буває ідеально та гладко. Інколи бувають суперечки чи непорозуміння, як і в усіх стосунках. Однак при цьому закохані дотримуються трьох простих правил, які допомагають зберегти теплі почуття та взаєморозуміння.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Фото з Instagram

Говорити, якщо щось не так

Це перше правило, якого дотримується зіркове подружжя. І справді, психологи радять не тримати партнерам все в собі, а відкрито говорити одне з одним. В іншому випадку невдоволення та образи лише будуть накопичуватись й вибухнуть в один момент.

Рівність у правах і в обов'язках

Це ще одне правило, яке допомогло Осадчій та Горбунову створити міцний союз. Здорові стосунки передбачають повагу та рівність у всьому. Це про здорове партнерство, яке приносить задоволення, а не стає тягарем.

Не мовчати через страх образити чи посваритися

Мовчання точно не рятує стосунки, і зіркове подружжя добре це знає. Краще заявити партнерові прямо про свої думки та висловити почуття. Це допоможе уникнути багатьох конфліктів.

