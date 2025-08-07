Видео
Екатерина Осадчая раскрыла секрет крепких отношений с Горбуновым

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 06:55
Екатерина Осадчая раскрыла секрет крепких и счастливых отношений — проще некуда
Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. Фото из Instagram
Звездные супруги Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова живут в счастливом браке уже восемь лет. Их секрет крепких отношений заключается всего в трех правилах, которых пара придерживается постоянно.

Об этом Екатерина Осадчая рассказала на своей странице в Instagram.

Телеведущая призналась, что в их паре не всегда все бывает идеально и гладко. Иногда бывают споры или недоразумения, как и во всех отношениях. Однако при этом влюбленные придерживаются трех простых правил, которые помогают сохранить теплые чувства и взаимопонимание.

Секрет щасливих стосунків Юрія Горбунова та Катерини Осадчої
Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Фото из Instagram

Говорить, если что-то не так

Это первое правило, которого придерживаются звездные супруги. И действительно, психологи советуют не держать партнерам все в себе, а открыто говорить друг с другом. В противном случае недовольство и обиды только будут накапливаться и взорвутся в один момент.

Равенство в правах и в обязанностях

Это еще одно правило, которое помогло Осадчей и Горбунову создать крепкий союз. Здоровые отношения предполагают уважение и равенство во всем. Это о здоровом партнерстве, которое приносит удовольствие, а не становится обузой.

Не молчать из-за страха обидеть или поссориться

Молчание точно не спасает отношения и звездные супруги хорошо это знают. Лучше заявить партнеру прямо о своих мыслях и выразить чувства. Это поможет избежать многих конфликтов.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки помогут построить здоровые отношения.

Также мы рассказывали о том, как женщина может незаметно унизить мужчину в отношениях.

Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
