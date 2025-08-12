Видео
Главная Психология Всего один навык сделает отношения счастливыми — должны знать все

Всего один навык сделает отношения счастливыми — должны знать все

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 09:00
Что нужно для счастливых отношений — мало кто знает об этом
Парень и девушка обнимаются. Фото: Pexels
Ключевые моменты Какой один навык улучшит отношения

Все пары стремятся сохранить отношения счастливыми на всю жизнь. Сделать это поможет всего один навык, о котором мало кто знает. Если этого нет, чувства постепенно будут угасать.

Об этом рассказал американский психолог Марк Треверс в своей статье для Forbes.

Читайте также:

Какой один навык улучшит отношения

Как отмечает психолог, обычно люди думают о стандартных вещах, когда речь идет о построении счастливых отношений. В частности, многие люди думают, что все решает эмоциональная близость, доверие или общение.

"Однако есть один менее известный, но основополагающий навык, о котором редко говорят. Именно он часто определяет, будут ли отношения углубляться с годами или постепенно угасать. Речь идет о способности наблюдать и принимать рост партнера без страха", — пояснил он в своей статье для Forbes.

Яка одна навичка покращить стосунки
Пара отдыхает вместе. Фото: Pexels

Треверс подчеркивает, что в долговременных отношениях именно рост партнера может стать одним из главных испытаний. Любые изменения могут восприниматься как угроза, особенно когда речь идёт о нарушении уже устоявшихся ритмов семьи.

По словам психолога, устойчивые пары не просто хорошо справляются с проблемами. Они глубоко вовлечены в личностный рост друг друга. Для партнеров поощрение индивидуального развития является очень важным пунктом, который решает все.

"Но многие пары теряются даже от малейших изменений. Когда один партнер начинает выходить за рамки привычного, другой может испугаться, отстраниться или попытаться все контролировать. Все это происходит из-за незнания, как безопасно удерживать этот рост", — говорит Треверс.

Яка одна навичка покращить стосунки
Влюбленная пара. Фото: Pexels

Он подчеркнул, что не стоит бояться роста, ведь это не ведет к разрыву. Зато научитесь наблюдать за изменениями партнера без страха. Распрощайтесь с его прошлым образом и переосмыслите свое собственное развитие.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кирилл Буданов откровенно рассказал о теплых отношениях с женой.

Также мы сообщали о том, как Екатерине Осадчей и Юрию Горбунову удалось построить счастливый союз.

психология советы любовь отношения психология отношений
Ирина Карпач - Редактор
Автор:
Ирина Карпач
