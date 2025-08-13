Імена найуспішніших жінок у світі — перевірте, чи є ваше серед них

Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Ім'я супроводжує людину протягом всього її життя. Воно формує перше враження та характеризує особистість. Крім того, ім'я наділяє власника певними якостями. Воно може впливати на успіх в кар'єрі, самооцінку чи соціалізацію. Існує десять найпопулярніших імен у світі, які приносять удачу, славу та багатство.

Імена найуспішніших жінок

Вікторія

З латинської це ім'я означає "перемога". Відтак, доля його власниці вже відома наперед. Вона буде успішною, амбіційною та з сильним характером. Часто жінки з цим іменем стають політиками, актрисами чи бізнеследі.

Олександра

Таке ім'я характеризує силу духу власниці. Її покликання — захищати людей. Завдяки впертому характеру Олександри часто стають лідерками, керівниками та наставницями.

Софія

З грецької мови це ім'я перекладається як "мудрість". Його власниці мають особливу інтуїцію та знають, коли варто братися за ту чи іншу справу. Такі особистості домінують у науці та мистецтві.

Єлизавета

Це ім'я наділяє власниць здатністю глибоко все аналізувати та продумувати. Воно належить справжнім королевам й означає "Бог — моя клятва". Такі жінки благородні та вміють долати труднощі.

Анна

Працьовиті, добрі та чуйні — власниці цього імені завжди досягають успіху завдяки напористому й водночас ніжному характеру. Вони підкорюють цим усіх навколо.

Катерина

Такі жінки емоційні та мають сильну енергетику. Багато з них стають лідерками та керівницями й можуть змінити хід історії. Вони почуваються у бізнесі як риба у воді.

Марія

Жінки з цим іменем дуже чуйні та завжди прагнуть допомагати іншим. Вони стають успішними у педагогіці, медицині чи соціальній сфері.

Емілі

Це ім'я означає "працьовита" й повністю характеризує своїх власниць. Такі жінки дуже цілеспрямовані й амбітні. Їм найкраще підходять сфери, де можна застосувати аналітичний склад розуму.

Наталія

Жінки з цим іменем завжди борються за справедливість та асоціюються з теплом і харизмою. Вони досягнуть успіху в будь-якій сфері завдяки своїй цілеспрямованості та відповідальності.

Юлія

Жінки з цим іменем вразливі та примхливі водночас. Вони мають гарну інтуїцію та вміють знаходити спільну мову з іншими. Такі особистості найкраще реалізуються в журналістиці, психології чи медицині.

