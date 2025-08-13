Відео
Найуспішніші жіночі імена у світі — красиві й милозвучні

Найуспішніші жіночі імена у світі — красиві й милозвучні

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 14:01
Імена найуспішніших жінок у світі — перевірте, чи є ваше серед них
Дівчина посміхається. Фото: Pexels
Ключові моменти Імена найуспішніших жінок

Ім'я супроводжує людину протягом всього її життя. Воно формує перше враження та характеризує особистість. Крім того, ім'я наділяє власника певними якостями. Воно може впливати на успіх в кар'єрі, самооцінку чи соціалізацію. Існує десять найпопулярніших імен у світі, які приносять удачу, славу та багатство.

Про це пише Kokl.ua.

Імена найуспішніших жінок

Вікторія

З латинської це ім'я означає "перемога". Відтак, доля його власниці вже відома наперед. Вона буде успішною, амбіційною та з сильним характером. Часто жінки з цим іменем стають політиками, актрисами чи бізнеследі.

Олександра

Таке ім'я характеризує силу духу власниці. Її покликання — захищати людей. Завдяки впертому характеру Олександри часто стають лідерками, керівниками та наставницями.

Софія

З грецької мови це ім'я перекладається як "мудрість". Його власниці мають особливу інтуїцію та знають, коли варто братися за ту чи іншу справу. Такі особистості домінують у науці та мистецтві.

Імена успішних жінок
Дівчина з ноутбуком. Фото: Pexels

Єлизавета

Це ім'я наділяє власниць здатністю глибоко все аналізувати та продумувати. Воно належить справжнім королевам й означає "Бог — моя клятва". Такі жінки благородні та вміють долати труднощі.

Анна

Працьовиті, добрі та чуйні — власниці цього імені завжди досягають успіху завдяки напористому й водночас ніжному характеру. Вони підкорюють цим усіх навколо.

Катерина

Такі жінки емоційні та мають сильну енергетику. Багато з них стають лідерками та керівницями й можуть змінити хід історії. Вони почуваються у бізнесі як риба у воді.

Імена успішних жінок
Гарна дівчина. Фото: Pexels

Марія

Жінки з цим іменем дуже чуйні та завжди прагнуть допомагати іншим. Вони стають успішними у педагогіці, медицині чи соціальній сфері.

Емілі

Це ім'я означає "працьовита" й повністю характеризує своїх власниць. Такі жінки дуже цілеспрямовані й амбітні. Їм найкраще підходять сфери, де можна застосувати аналітичний склад розуму.

Наталія

Жінки з цим іменем завжди борються за справедливість та асоціюються з теплом і харизмою. Вони досягнуть успіху в будь-якій сфері завдяки своїй цілеспрямованості та відповідальності.

Імена успішних жінок
Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Юлія

Жінки з цим іменем вразливі та примхливі водночас. Вони мають гарну інтуїцію та вміють знаходити спільну мову з іншими. Такі особистості найкраще реалізуються в журналістиці, психології чи медицині.

Ірина Карпач - Редактор
Автор:
Ірина Карпач
