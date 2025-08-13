Имена самых успешных женщин в мире — проверьте, есть ли ваше среди них

Девушка улыбается. Фото: Pexels

Имя сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Оно формирует первое впечатление и характеризует личность. Кроме того, имя наделяет владельца определенными качествами. Оно может влиять на успех в карьере, самооценку или социализацию. Существует десять самых популярных имен в мире, которые приносят удачу, славу и богатство.

Об этом пишет Kokl.ua.

Имена самых успешных женщин

Виктория

С латинского это имя означает "победа". Следовательно, судьба его обладательницы уже известна заранее. Она будет успешной, амбициозной и с сильным характером. Часто женщины с этим именем становятся политиками, актрисами или бизнес-леди.

Александра

Такое имя характеризует силу духа обладательницы. Ее призвание — защищать людей. Благодаря упрямому характеру Александры часто становятся лидерами, руководителями и наставницами.

София

С греческого языка это имя переводится как "мудрость". Его обладательницы обладают особой интуицией и знают, когда стоит браться за то или иное дело. Такие личности доминируют в науке и искусстве.

Елизавета

Это имя наделяет обладательниц способностью глубоко все анализировать и продумывать. Оно принадлежит настоящим королевам и означает "Бог — моя клятва". Такие женщины благородны и умеют преодолевать трудности.

Анна

Трудолюбивые, добрые и отзывчивые — обладательницы этого имени всегда добиваются успеха благодаря напористому и одновременно нежному характеру. Они покоряют этим всех вокруг.

Екатерина

Такие женщины эмоциональны и имеют сильную энергетику. Многие из них становятся лидерами и руководителями и могут изменить ход истории. Они чувствуют себя в бизнесе как рыба в воде.

Мария

Женщины с этим именем очень отзывчивые и всегда стремятся помогать другим. Они становятся успешными в педагогике, медицине или социальной сфере.

Эмили

Это имя означает "трудолюбивая" и полностью характеризует своих обладательниц. Такие женщины очень целеустремленные и амбициозные. Им лучше всего подходят сферы, где можно применить аналитический склад ума.

Наталья

Женщины с этим именем всегда борются за справедливость и ассоциируются с теплом и харизмой. Они добьются успеха в любой сфере благодаря своей целеустремленности и ответственности.

Юлия

Женщины с этим именем уязвимы и капризны одновременно. Они обладают хорошей интуицией и умеют находить общий язык с другими. Такие личности лучше всего реализуются в журналистике, психологии или медицине.

