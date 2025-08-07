Чоловіки з якими іменами роблять жінок нещасними — стосунки з ними просто нестерпні

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

З деякими чоловіками просто неможливо побудувати щасливі стосунки. Вони рідко коли чогось досягають в житті та не можуть подарувати жінці справжню любов. Йдеться про кілька чоловічих імен.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Імена чоловіків, які будуть найгіршими у стосунках

Ігор

Чоловіки з цим іменем дуже заздрісні та люблять гроші. Через кар'єру вони часто ставлять сім'ю та стосунки на другий план. Крім того, такі особистості дуже себе люблять. Вони чекають, що партнерка буде жертвувати своїми потребами заради них. Рідко коли Ігор може зробити приємно своїй коханій.

Владислав

Власники цього імені рідко стають хорошими сім'янинами. Головна причина цього — любов до алкоголю. Ці чоловіки обожнюють випивати та роблять це чи не щодня. Владислав не має амбіцій та багато лінується. Для нього жінка — це не про любов, а про комфорт.

Хлопець та дівчина. Фото: Freepik

Вадим

За своєю природою чоловік з цим іменем — справжній сперечальник. Він має дуже неспокійний характер та постійно влазить у різні конфлікти й проблеми. Вадим часто буває безвідповідальним та перекладає все на дружину. Він намагається створити картинку ідеальної сім'ї для інших, але насправді його стосунки зовсім інші.

Андрій

Чоловіки з цим іменем часто бувають пихаті. Вони можуть принизити партнерку й не бачать в цьому нічого поганого. Андрій рідко коли досягає чогось в житті. Він хоче, аби жінка стала опорою для родини й перекладає відповідальність на партнерку. Крім того, чоловіки з цими іменами часто шукають стосунки на стороні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чоловіки з якими іменами дуже ліниві та не можуть побудувати щасливі стосунки.

Також ми розповідали про те, жінки з якими іменами мають нещасну долю та приречені на страждання.