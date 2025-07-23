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Головна Психологія Жінки з цими іменами найбільші маніпуляторки — не довіряйте їм

Жінки з цими іменами найбільші маніпуляторки — не довіряйте їм

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 14:01
Імена жінок-маніпуляторок — майстерно хитрують та брешуть
Жінка задумалась. Фото: Freepik
Ключові моменти Імена жінок-маніпуляторок

Деякі жінки відрізняються своєю хитрістю. Вони вміють маніпулювати усіма й часто цим користуються. Є кілька імен, власницям яких краще не довіряти.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Імена жінок-маніпуляторок

Валерія

Ці жінки дійсно майстерки маніпуляцій. Вони вміють обдурити навіть найпильніших людей. Валерія вміє виходити чистою з води в будь-якій ситуації.

Єлизавета

Власниці цього імені — вправні акторки. Вони знають, як приховати свої справжні наміри за шаром харизми та ласкавості.

Імена жінок-маніпуляторок
Красива дівчина. Фото: Freepik

Наталія

Жінки з цим іменем чудово розуміють, як використовувати прямолінійність на свою користь. Наталія не боїться вколоти людину та задіти її почуття заради своєї вигоди.

Оксана

Власниці цього імені здатні створювати ілюзії, за якими ховатимуться приховані плани. Більшість людей навіть не буде підозрювати її справжні наміри.

Марія

Такі жінки можуть обдурити своєю жіночністю та чуттєвістю. Вони знають, як маніпулювати іншими непомітно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які жіночі імена приносять удачу.

Також ми розповідали про те, жінка з яким іменем завжди досягає успіху в кар'єрі.

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Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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