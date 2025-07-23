Имена женщин-манипуляторок — искусно хитрят и врут

Женщина задумалась. Фото: Freepik

Некоторые женщины отличаются своей хитростью. Они умеют манипулировать всеми и часто этим пользуются. Есть несколько имен, обладательницам которых лучше не доверять.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Имена женщин-манипуляторов

Валерия

Эти женщины действительно мастерицы манипуляций. Они умеют обмануть даже самых бдительных людей. Валерия умеет выходить чистой из воды в любой ситуации.

Елизавета

Обладательницы этого имени — искусные актрисы. Они знают, как скрыть свои истинные намерения за слоем харизмы и ласковости.

Красивая девушка. Фото: Freepik

Наталья

Женщины с этим именем прекрасно понимают, как использовать прямолинейность в свою пользу. Наталья не боится уколоть человека и задеть его чувства ради своей выгоды.

Оксана

Обладательницы этого имени способны создавать иллюзии, за которыми будут скрываться тайные планы. Большинство людей даже не будет подозревать ее истинные намерения.

Мария

Такие женщины могут обмануть своей женственностью и чувственностью. Они знают, как манипулировать другими незаметно.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женские имена приносят удачу.

Также мы рассказывали о том, женщина с каким именем всегда добивается успеха в карьере.