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Головна Психологія Їм нудно з однією жінкою — імена невиправних бабіїв

Їм нудно з однією жінкою — імена невиправних бабіїв

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 14:01
Чоловіки з цими іменами невиправні бабії — з ними стосунки не будуть щасливими
Гарний чоловік. Фото: Freepik
Ключові моменти Імені чоловіків-бабіїв

Деякі чоловіки обирають одну жінку на все життя. Інші ж ладні часто змінювати партнерок. Вони не можуть довго залишатись в одних стосунках та не пропустять жодної спідниці.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Імені чоловіків-бабіїв 

Олексій

Чоловіки з цими іменами знають, як завоювати серце дівчини, й вдало користуються цим. Олексій вміє веселити жінок та пристрасно фліртувати з ними. Йому набридає одноманітність у стосунках й він швидко шукає заміну коханій.

Імені чоловіків-бабіїв
Чоловік тримає каву в руках. Фото: Freepik

Артем

Ще одні затяті бабії — чоловіки з іменем Артем. Вони надто вимогливі до своїх партнерок й знаходять в них багато недоліків. Свого вічного невдоволення та відчуття роздратування чоловіки з цим іменем позбуваються під час "пригод" на стороні.

Тимур

Володарі такого імені дуже люблять відчувати пристрасть та закоханість. Вони постійно шукають нову жінку й не можуть будувати стосунки з однією партнеркою. Тимур може бути самозакоханим й вважати, що йому замало когось одного задля повного задоволення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чоловіки з якими іменами — найбільші підкаблучники.

Також ми розповідали про те, жінка з яким іменем схильна до стосунків на стороні.

імена цікаві факти чоловіки стосунки чоловіча психологія
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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