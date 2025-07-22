Чоловіки з цими іменами невиправні бабії — з ними стосунки не будуть щасливими

Гарний чоловік. Фото: Freepik

Деякі чоловіки обирають одну жінку на все життя. Інші ж ладні часто змінювати партнерок. Вони не можуть довго залишатись в одних стосунках та не пропустять жодної спідниці.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Імені чоловіків-бабіїв

Олексій

Чоловіки з цими іменами знають, як завоювати серце дівчини, й вдало користуються цим. Олексій вміє веселити жінок та пристрасно фліртувати з ними. Йому набридає одноманітність у стосунках й він швидко шукає заміну коханій.

Чоловік тримає каву в руках. Фото: Freepik

Артем

Ще одні затяті бабії — чоловіки з іменем Артем. Вони надто вимогливі до своїх партнерок й знаходять в них багато недоліків. Свого вічного невдоволення та відчуття роздратування чоловіки з цим іменем позбуваються під час "пригод" на стороні.

Тимур

Володарі такого імені дуже люблять відчувати пристрасть та закоханість. Вони постійно шукають нову жінку й не можуть будувати стосунки з однією партнеркою. Тимур може бути самозакоханим й вважати, що йому замало когось одного задля повного задоволення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чоловіки з якими іменами — найбільші підкаблучники.

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