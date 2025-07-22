Мужчины с этими именами неисправимые бабники — с ними отношения не будут счастливыми

Им скучно с одной женщиной — имена неисправимых бабников
Некоторые мужчины выбирают одну женщину на всю жизнь. Другие же готовы часто менять партнерш. Они не могут долго оставаться в одних отношениях и не пропустят ни одной юбки.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Имена мужчин-бабников
Алексей
Мужчины с этими именами знают, как завоевать сердце девушки, и удачно пользуются этим. Алексей умеет веселить женщин и страстно флиртовать с ними. Ему надоедает однообразие в отношениях и он быстро ищет замену любимой.
Артем
Еще одни ярые бабники — мужчины с именем Артем. Они слишком требовательны к своим партнершам и находят в них много недостатков. От своего вечного недовольства и чувства раздражения мужчины с этим именем избавляются во время "приключений" на стороне.
Тимур
Обладатели такого имени очень любят испытывать страсть и влюбленность. Они постоянно ищут новую женщину и не могут строить отношения с одной партнершей. Тимур может быть самовлюбленным и считать, что ему мало кого-то одного для полного удовлетворения.
Напомним, ранее мы писали о том, мужчины с какими именами — самые большие подкаблучники.
Также мы рассказывали о том, женщина с каким именем склонна к отношениям на стороне.
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