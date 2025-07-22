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Главная Психология Им скучно с одной женщиной — имена неисправимых бабников

Им скучно с одной женщиной — имена неисправимых бабников

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 14:01
Мужчины с этими именами неисправимые бабники — с ними отношения не будут счастливыми
Красивый мужчина. Фото: Freepik
Ключевые моменты Имена мужчин-бабников

Некоторые мужчины выбирают одну женщину на всю жизнь. Другие же готовы часто менять партнерш. Они не могут долго оставаться в одних отношениях и не пропустят ни одной юбки.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Имена мужчин-бабников

Алексей

Мужчины с этими именами знают, как завоевать сердце девушки, и удачно пользуются этим. Алексей умеет веселить женщин и страстно флиртовать с ними. Ему надоедает однообразие в отношениях и он быстро ищет замену любимой.

Імені чоловіків-бабіїв
Мужчина держит кофе в руках. Фото: Freepik

Артем

Еще одни ярые бабники — мужчины с именем Артем. Они слишком требовательны к своим партнершам и находят в них много недостатков. От своего вечного недовольства и чувства раздражения мужчины с этим именем избавляются во время "приключений" на стороне.

Тимур

Обладатели такого имени очень любят испытывать страсть и влюбленность. Они постоянно ищут новую женщину и не могут строить отношения с одной партнершей. Тимур может быть самовлюбленным и считать, что ему мало кого-то одного для полного удовлетворения.

Напомним, ранее мы писали о том, мужчины с какими именами — самые большие подкаблучники.

Также мы рассказывали о том, женщина с каким именем склонна к отношениям на стороне.

имена интересные факты мужчины отношения мужская психология
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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