Мужчины с этими именами неисправимые бабники — с ними отношения не будут счастливыми

Красивый мужчина. Фото: Freepik

Некоторые мужчины выбирают одну женщину на всю жизнь. Другие же готовы часто менять партнерш. Они не могут долго оставаться в одних отношениях и не пропустят ни одной юбки.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Имена мужчин-бабников

Алексей

Мужчины с этими именами знают, как завоевать сердце девушки, и удачно пользуются этим. Алексей умеет веселить женщин и страстно флиртовать с ними. Ему надоедает однообразие в отношениях и он быстро ищет замену любимой.

Мужчина держит кофе в руках. Фото: Freepik

Артем

Еще одни ярые бабники — мужчины с именем Артем. Они слишком требовательны к своим партнершам и находят в них много недостатков. От своего вечного недовольства и чувства раздражения мужчины с этим именем избавляются во время "приключений" на стороне.

Тимур

Обладатели такого имени очень любят испытывать страсть и влюбленность. Они постоянно ищут новую женщину и не могут строить отношения с одной партнершей. Тимур может быть самовлюбленным и считать, что ему мало кого-то одного для полного удовлетворения.

Напомним, ранее мы писали о том, мужчины с какими именами — самые большие подкаблучники.

Также мы рассказывали о том, женщина с каким именем склонна к отношениям на стороне.