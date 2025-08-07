Мужчины с какими именами делают женщин несчастными — отношения с ними просто невыносимы

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

С некоторыми мужчинами просто невозможно построить счастливые отношения. Они редко когда чего-то достигают в жизни и не могут подарить женщине настоящую любовь. Речь идет о нескольких мужских именах.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Имена мужчин, которые будут худшими в отношениях

Игорь

Мужчины с этим именем очень завистливы и любят деньги. Из-за карьеры они часто ставят семью и отношения на второй план. Кроме того, такие личности очень себя любят. Они ждут, что партнерша будет жертвовать своими потребностями ради них. Редко когда Игорь может сделать приятно своей возлюбленной.

Владислав

Владельцы этого имени редко становятся хорошими семьянинами. Главная причина этого — любовь к алкоголю. Эти мужчины обожают выпивать и делают это чуть ли не ежедневно. Владислав не имеет амбиций и много ленится. Для него женщина — это не о любви, а о комфорте.

Парень и девушка. Фото: Freepik

Вадим

По своей природе мужчина с этим именем — настоящий спорщик. Он имеет очень беспокойный характер и постоянно влезает в различные конфликты и проблемы. Вадим часто бывает безответственным и перекладывает все на жену. Он пытается создать картинку идеальной семьи для других, но на самом деле его отношения совсем другие.

Андрей

Мужчины с этим именем часто бывают напыщенными. Они могут унизить партнершу и не видят в этом ничего плохого. Андрей редко когда достигает чего-то в жизни. Он хочет, чтобы женщина стала опорой для семьи и перекладывает ответственность на партнершу. Кроме того, мужчины с этими именами часто ищут отношения на стороне.

