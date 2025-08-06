Як назвати доньку — імена, що принесуть удачу та щастя

Красива дівчина. Фото: Freepik

До вибору імені для дитини варто підійти відповідально, адже воно наділяє особливою енергетикою та притягує радість чи невдачу. Є кілька жіночих імен, власниці яких будуть мати щасливу долю.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які жіночі імена притягують щастя

Тетяна

Такі жінки мають сильну енергетику. Вони можуть розв'язати будь-яку проблему та вміють досягати свого. Тетяни дуже комунікабельні та мають багато друзів.

Єлизавета

Жінки з цим іменем — просто магніт для удачі. Вони дуже амбітні та впливові. При цьому Єлизавети дуже відкриті, щирі та чуттєві. Вони мають велике серце та не бояться труднощів.

Дівчина посміхається. Фото: Freepik

Марія

Власниці цього імені дуже оптимістичні, що дозволяє їм постійно рухатись вперед. Удача супроводжує їх на кожному кроці, а легкий характер допомагає виконувати все задумане.

Олена

Такі жінки відкриті, щедрі й життєрадісні. Вони мають шалену харизму й можуть поладнати зі всіма. Олени вміють знаходити час на сім'ю, роботу, хобі та подорожі.

Анастасія

Власницям цього імені не страшні труднощі. Такі жінки не бояться проблем. Вони енергійні, активні, працьовиті й добрі. Анастасії вміють досягати успіху, особливо у кар'єрі.

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