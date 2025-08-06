Как назвать дочь — имена, которые принесут удачу и счастье

Красивая девушка. Фото: Freepik

К выбору имени для ребенка стоит подойти ответственно, ведь оно наделяет особой энергетикой и притягивает радость или неудачу. Есть несколько женских имен, обладательницы которых будут иметь счастливую судьбу.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Какие женские имена притягивают счастье

Татьяна

Такие женщины имеют сильную энергетику. Они могут решить любую проблему и умеют добиваться своего. Татьяны очень коммуникабельны и имеют много друзей.

Елизавета

Женщины с этим именем — просто магнит для удачи. Они очень амбициозные и влиятельные. При этом Елизаветы очень открытые, искренние и чувственные. Они имеют большое сердце и не боятся трудностей.

Девушка улыбается. Фото: Freepik

Мария

Обладательницы этого имени очень оптимистичны, что позволяет им постоянно двигаться вперед. Удача сопровождает их на каждом шагу, а легкий характер помогает выполнять все задуманное.

Елена

Такие женщины открытые, щедрые и жизнерадостные. Они обладают бешеной харизмой и могут поладить со всеми. Елены умеют находить время на семью, работу, хобби и путешествия.

Анастасия

Обладательницам этого имени не страшны трудности. Такие женщины не боятся проблем. Они энергичны, активны, трудолюбивы и добры. Анастасии умеют добиваться успеха, особенно в карьере.

Напомним, ранее мы писали о том, какие женские и мужские имена притянут богатство и удачу.

Также мы рассказывали о том, мужчины с какими именами обычно очень ленивы.