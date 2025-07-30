Дівчина тримає гроші. Фото: Freepik

Деякі жінки просто приречені на багатство. Вони часто отримують шанс розбагатіти ще в молодості та вдало його використовують. Є кілька жіночих імен, які притягують гроші та успіх.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Катерина

Власниці цього імені легко можуть заробити великі гроші. В них є невимушеність та сміливість, через які гроші просто пливуть Катеринам в руки.

Юлія

Жінки з цим іменем знають, як заробити великі гроші. Вони амбіційні та завжди отримують винагороду за старання.

Гроші в руках. Фото: Pexels

Оксана

Великий успіх цим жінкам приносить математичний склад розуму. Вони все прораховують наперед та ставляться до грошей розважливо, через що часто стають багатими.

Злата

Жінки з цими іменами люблять багато працювати, завдяки чому досягають більшого. Ще в молоді роки Злата може стати дуже багатою та успішною й просто злетіти по кар'єрних сходинках.

Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Ольга

Власниці цього імені мають легкий характер та запросто розлучаються з великими сумами грошей. Саме завдяки своїй любові до ризику їм вдається зірвати справжній куш.

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