Жінки з якими іменами зазвичай не можуть знайти справу до душі — їм складно зрозуміти себе

Дівчина тримає ноутбук. Фото: Freepik

Деякі жінки довго не можуть знайти улюблену справу, яка дійсно буде приносити їм задоволення. Вони часто змінюють діяльність та пробують себе в нових сферах. Є три жіночі імені, власницям яких зазвичай важко реалізуватись в кар'єрі.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Жінкам з якими іменами важко знайти справу до душі

Олександра

Власниці цього імені дуже цілеспрямовані та завжди прагнуть отримати більше. Однак саме через свою амбітність вони довго не можуть знайти справу до душі. Олександра прагне багато заробляти й постійно змінює сфери діяльності. Вона не вміє розслаблятися та часто сприймає роботу лише як інструмент для заробітку. Рано чи пізно такий підхід призводить до вигорання та пошуку чогось нового.

Дівчина читає книгу. Фото: Freepik

Тетяна

Жінки з цим іменем — яскраво виражені холерики. Вони дуже імпульсивні й через це не можуть довго всидіти на одному місці. Тетяна змінює роботи як рукавички. Вона часто й сама до кінця не знає, чого хоче. Такі особистості люблять командувати й важко переживають невдачі. Нерідко саме критика зі сторони керівництва стає для Тетяни поштовхом до чергової зміни сфери діяльності.

Надія

Власниці цього імені дуже старанні та наполегливі, але вони настільки боягузливі, що не можуть себе проявити. Рідко коли Надія досягає успіху в кар'єрі. Вона довго вагається та боїться приймати рішення. Жінки з цим іменем часто бувають невпевнені в собі й не можуть до кінця зрозуміти, чого вони хочуть.

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