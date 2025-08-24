Как заставить мужчину безумно скучать по вам — психологи дали ответ

Мужчина и женщина обнимаются. Фото: Pexels

Простые секреты помогут привлечь внимание мужчины и заставят его думать о вас постоянно. Психологи отмечают, что через эти способы партнер будет мечтать о встрече с женщиной.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Секреты, которые заставят мужчину мечтать о встрече с вами

"Забывайте" свои вещи

Попробуйте "случайно" оставить у мужчины сережку, помаду или другую безделушку. Это будет напоминать о вас и заставит партнера ждать второй встречи с нетерпением.

Перестаньте быть удобной

Не будьте безотказной и удобной. Иногда нужно научиться показывать характер. Не стоит соглашаться всегда с его мнением. Будьте личностью, с которой захочется общаться чаще.

Влюбленная пара. Фото: Pexels

Приобретите особый парфюм

Простой способ сделать вашу встречу особенной — выбрать эксклюзивный парфюм. Красивым ароматом можно очаровать мужчину и заставить его организовать следующее свидание как можно быстрее.

Станьте женщиной-загадкой

Не торопите события и не рассказывайте обо всем на первом свидании. Станьте женщиной, которую мужчине будет хотеться разгадать. Это заинтригует и заставит партнера постоянно думать о вас.

Чаще меняйтесь чаще меняйтесь

Попробуйте каждый раз быть новой для мужчины. Меняйте образы, прически или гардероб. Мужчина не будет знать, чего ждать в следующий раз, а каждая новая встреча будет становиться все желаннее.

