Как заставить мужчину безумно скучать по вам — психологи дали ответ

Как заставить мужчину скучать по вам — советы психологов
Простые секреты помогут привлечь внимание мужчины и заставят его думать о вас постоянно. Психологи отмечают, что через эти способы партнер будет мечтать о встрече с женщиной.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Секреты, которые заставят мужчину мечтать о встрече с вами
"Забывайте" свои вещи
Попробуйте "случайно" оставить у мужчины сережку, помаду или другую безделушку. Это будет напоминать о вас и заставит партнера ждать второй встречи с нетерпением.
Перестаньте быть удобной
Не будьте безотказной и удобной. Иногда нужно научиться показывать характер. Не стоит соглашаться всегда с его мнением. Будьте личностью, с которой захочется общаться чаще.
Приобретите особый парфюм
Простой способ сделать вашу встречу особенной — выбрать эксклюзивный парфюм. Красивым ароматом можно очаровать мужчину и заставить его организовать следующее свидание как можно быстрее.
Станьте женщиной-загадкой
Не торопите события и не рассказывайте обо всем на первом свидании. Станьте женщиной, которую мужчине будет хотеться разгадать. Это заинтригует и заставит партнера постоянно думать о вас.
Чаще меняйтесь
Попробуйте каждый раз быть новой для мужчины. Меняйте образы, прически или гардероб. Мужчина не будет знать, чего ждать в следующий раз, а каждая новая встреча будет становиться все желаннее.
