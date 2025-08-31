Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Не кольцо — что легко выдает женатого мужчину

Не кольцо — что легко выдает женатого мужчину

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 11:45
Как распознать женатого мужчину — 5 вещей, на которые стоит обратить внимание
Мужчина и женщина сидят за столиком в кафе. Фото: Freepik
Ключевые моменты Как понять, что мужчина женат

Некоторые мужчины способны крутить роман на стороне, а потому пытаются тщательно скрыть факт того, что они женаты. Однако, как отмечают психологи, существует несколько неочевидных вещей, к которым стоит присмотреться. Именно они укажут на то, что мужчина уже имеет отношения.

Об этом пишет РБК-Україна.

Реклама
Читайте также:

Как понять, что мужчина женат

У него всегда заняты вечера и выходные

Если мужчина проводит выходные только "с друзьями" или не может говорить по телефону вечером, это может быть первым сигналом о том, что у него есть отношения. Человек в браке точно не сможет уделять вам внимание в любое время.

Телефон — это табу для вас

Это может также указывать на то, что мужчина имеет семью. Если его телефон всегда тщательно спрятан и неприкосновенен, вероятнее всего, такому партнеру есть что скрывать, например, жену.

Як зрозуміти, що чоловік одружений
Мужчина держит в руках телефон. Фото: Freepik

Он всегда "по делам"

Женатый мужчина будет прикрываться частыми "командировками" без каких-либо деталей. На вопрос о том, когда вы встретитесь или где он сейчас, вы получите лишь общий ответ вроде: "Много дел, пришлось отъехать по работе".

Свидания только по расписанию

Женатые мужчины четко планируют свои свидания на стороне, ведь всегда ограничены во времени. Чаще всего такой партнер будет стремиться встретиться с вами в будние дни, днем или ранний вечер.

Он не хочет публиковать совместные фото

Женатый мужчина всегда стремится скрыть личную жизнь. Он прикрывается тем, что "не любит выставлять все на показ". Конечно, когда человек не хочет делиться чем-то с другими это нормально, но если он категорически избегает любых совместных упоминаний, стоит присмотреться к отношениям внимательнее.

Напомним, ранее мы писали о том, как заставить мужчину постоянно скучать по вам. Он будет мечтать о следующей встрече.

Также мы рассказывали о том, какие признаки указывают на желание партнера разорвать отношения. Обратите внимание на два тонких сигнала.

психология советы мужчины Женитьба отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации