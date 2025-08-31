Как распознать женатого мужчину — 5 вещей, на которые стоит обратить внимание

Мужчина и женщина сидят за столиком в кафе. Фото: Freepik

Некоторые мужчины способны крутить роман на стороне, а потому пытаются тщательно скрыть факт того, что они женаты. Однако, как отмечают психологи, существует несколько неочевидных вещей, к которым стоит присмотреться. Именно они укажут на то, что мужчина уже имеет отношения.

Как понять, что мужчина женат

У него всегда заняты вечера и выходные

Если мужчина проводит выходные только "с друзьями" или не может говорить по телефону вечером, это может быть первым сигналом о том, что у него есть отношения. Человек в браке точно не сможет уделять вам внимание в любое время.

Телефон — это табу для вас

Это может также указывать на то, что мужчина имеет семью. Если его телефон всегда тщательно спрятан и неприкосновенен, вероятнее всего, такому партнеру есть что скрывать, например, жену.

Он всегда "по делам"

Женатый мужчина будет прикрываться частыми "командировками" без каких-либо деталей. На вопрос о том, когда вы встретитесь или где он сейчас, вы получите лишь общий ответ вроде: "Много дел, пришлось отъехать по работе".

Свидания только по расписанию

Женатые мужчины четко планируют свои свидания на стороне, ведь всегда ограничены во времени. Чаще всего такой партнер будет стремиться встретиться с вами в будние дни, днем или ранний вечер.

Он не хочет публиковать совместные фото

Женатый мужчина всегда стремится скрыть личную жизнь. Он прикрывается тем, что "не любит выставлять все на показ". Конечно, когда человек не хочет делиться чем-то с другими это нормально, но если он категорически избегает любых совместных упоминаний, стоит присмотреться к отношениям внимательнее.

