Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Партнер хоче розійтись — які таємні ознаки вказують на це

Партнер хоче розійтись — які таємні ознаки вказують на це

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 17:50
Партнер готовий покинути вас — психологи відповіли, як це зрозуміти
Пара на межі розлучення. Фото: Pexels
Ключові моменти Які ознаки вказують на готовність партнера розійтися

Інколи людина ще перебуває у стосунках, але для себе твердо вирішила, що продовжувати їх не хоче. Психологи зазначають, що навіть, якщо партнер про це мовчить, на його наміри вкажуть два тонкі сигнали.

Про це пише Forbes.

Реклама
Читайте також:

Які ознаки вказують на готовність партнера розійтися

Іноді серцем людина розходиться ще до того, як йде фізично. Однак така емоційна відстороненість не настає різко й в один момент, вона нагадує повільну течію, яка заповнює все навкруги. При цьому її легко не помітити. Партнер, який вирішив розірвати стосунки, ще певний час може не подавати жодних знаків: мило посміхатись за вечерею та відповідати на всі повідомлення. Однак при цьому вже є невидимий бар'єр, який розділяє пару. Зрозуміти це можна завдяки двом ознакам.

Які ознаки вказують на готовність партнера розійтися
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Розмови стають поверхневими

Ви спілкуєтесь, але ці теми зводяться лише до розв'язання побутових питань. Саме це психологи називають тривожним дзвіночком, на який варто звернути увагу. Пара втрачає глибокий емоційний зв'язок в момент, коли один з партнерів вирішив розірвати стосунки. Він вже не говорить про плани на майбутнє, внутрішні переживання чи потреби.

Відсутність емоційної реакції там, де очікується

Найбільший сигнал про те, що партнер вирішив покинути вас, — він більше не проявляє емоції у важливих для нього випадках: не сперечається, не плаче, не намагається щось змінити, а просто мовчить чи посміхається. Вам може здаватись, що все налагодилось, але насправді це свідчить про те, що людина змирилась з тим, що все закінчено, й більше не намагається врятувати стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які тривожні дзвіночки вкажуть на відсутність почуттів між партнерами. Це свідчить про повну байдужість.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку після розставання стають лише кращими. Вони просто розцвітають.

психологія розлучення кохання ознаки стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації