Партнер готовий покинути вас — психологи відповіли, як це зрозуміти

Пара на межі розлучення. Фото: Pexels

Інколи людина ще перебуває у стосунках, але для себе твердо вирішила, що продовжувати їх не хоче. Психологи зазначають, що навіть, якщо партнер про це мовчить, на його наміри вкажуть два тонкі сигнали.

Про це пише Forbes.

Реклама

Читайте також:

Які ознаки вказують на готовність партнера розійтися

Іноді серцем людина розходиться ще до того, як йде фізично. Однак така емоційна відстороненість не настає різко й в один момент, вона нагадує повільну течію, яка заповнює все навкруги. При цьому її легко не помітити. Партнер, який вирішив розірвати стосунки, ще певний час може не подавати жодних знаків: мило посміхатись за вечерею та відповідати на всі повідомлення. Однак при цьому вже є невидимий бар'єр, який розділяє пару. Зрозуміти це можна завдяки двом ознакам.

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Розмови стають поверхневими

Ви спілкуєтесь, але ці теми зводяться лише до розв'язання побутових питань. Саме це психологи називають тривожним дзвіночком, на який варто звернути увагу. Пара втрачає глибокий емоційний зв'язок в момент, коли один з партнерів вирішив розірвати стосунки. Він вже не говорить про плани на майбутнє, внутрішні переживання чи потреби.

Відсутність емоційної реакції там, де очікується

Найбільший сигнал про те, що партнер вирішив покинути вас, — він більше не проявляє емоції у важливих для нього випадках: не сперечається, не плаче, не намагається щось змінити, а просто мовчить чи посміхається. Вам може здаватись, що все налагодилось, але насправді це свідчить про те, що людина змирилась з тим, що все закінчено, й більше не намагається врятувати стосунки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які тривожні дзвіночки вкажуть на відсутність почуттів між партнерами. Це свідчить про повну байдужість.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку після розставання стають лише кращими. Вони просто розцвітають.