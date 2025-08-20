Які дрібниці вказують байдужість між партнерами — тривожні дзвіночки

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Навіть дрібні та, на перший погляд, непомітні дзвіночки можуть вказувати на байдужість у стосунках. Психологи зазначають, що якщо навіть партнер говорить про кохання, але насправді цього не відчуває, то його обов'язково видадуть кілька речей.

Про це пише Cosmopolitan.

Що вказує на байдужість між партнерами

Ви багато мовчите

Інколи партнери просто перестають спілкуватись одне з одним. Це стається коли почуття згасають. Це вже не про комфортне мовчання разом, а про те, що ви не хочете знаходити теми для розмови.

Партнер не помічає ваших змін

Йдеться не лише про зовнішній вигляд, а й про внутрішні переживання людини. Байдужий партнер не звертає увагу на те, чи засмучена його друга половинка. Він просто не помічає змін у поведінці, адже йому це неважливо.

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Ігнорування важливих речей

Якщо ви ділитесь чимось особливим з партнером, а він просто не звертає на це увагу, то такий дзвіночок є досить тривожним. Це свідчить про байдужість до ваших переживань та почуттів та небажання цікавитись вашими справами.

Ви не переживаєте емоції разом

Спільні емоції завжди зближують партнерів. Однак якщо ви перестали відчувати їх разом, це може сигналізувати про відстороненість. Це стосується як негативних, так й позитивних ситуацій.

Пасивність

Байдужий партнер не прагне щось робити вдома. Він ігнорує прохання про допомогу чи зовсім закидає власні обов'язки. Це не про те, що він "забув" чи "не мав часу". Це про його байдужість до вас.

