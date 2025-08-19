Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Чотири причини, чому чоловікові потрібно одружитися

Чотири причини, чому чоловікові потрібно одружитися

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 20:53
Чому чоловікові насправді потрібен шлюб — відповідь психологів
Наречений та наречена. Фото: Pexels

Багато чоловіків вважають одруження чимось неважливим, але насправді це може кардинально змінити життя. Психологи зазначають, що є чотири головні причини, чому варто вступити у шлюб.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Головні причини, чому чоловікові потрібно одружитись

Покращення у фінансових справах

Сімейний бюджет завжди буде більшим, ніж заробіток однієї людини. Сьогодні чи не кожна жінка прагне бути успішною й незалежною. Відтак гарно заробляє. До того ж жінки часто краще розпоряджаються бюджетом та вміють відкладати кошти.

Покращення здоров'я

Численні дослідження підтверджують, що сімейний чоловік частіше буває здоровішим за неодруженого. Це пояснюють тим, що вони менше схильні до стресу. В них знижується ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Чому чоловікові варто одружитися
Закохана пара. Фото: Pexels

Можливість зростання

Чоловік поруч з жінкою завжди буде відкривати нові сторони своєї особистості. Він зможе краще пізнавати себе поруч з сильною та розумною жінкою. Партнерка надихатиме розвиватися в різних напрямках.

Народження дітей

Найпрекрасніше, що може подарувати шлюб — діти. Маленька копія закоханої пари наповнить життя змістом. Дитина наповнить навіть сірі будні яскравими фарбами та позитивом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жінці стати щасливою в шлюбі.

Також ми розповідали про те, яка звичка запросто покращить інтимне життя.

шлюб психологія поради Одруження стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації