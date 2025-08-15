Які компроміси у стосунках шкодять, а які допомагають — думка експерта

Закохана пара. Фото: Pexels

Багато хто говорить про те, що без компромісів побудувати здорові й щасливі стосунки не вийде. Психологи справді підтверджують цю думку, однак важливо розуміти, на які поступки можна йти, а які — знищать вас й стосунки.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів лайф коуч Віталій Курсік.

Які компроміси збережуть стосунки

Як зазначає експерт, компроміс — це домовленість, де обоє партнерів чимось поступаються заради спільної мети. Важливо, аби це робили і чоловік, і жінка, адже поступка лише з однієї сторони лише призведе до конфлікту.

Деякі компроміси можуть бути корисними та справді допоможуть налагодити стосунки. Наприклад, йдеться про такі рішення:

переїхати в нове місто, яке влаштовує обох;

розділити обов'язки та виконувати їх;

домовитись про час для особистого простору обох.

Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Pexels

В таких випадках кожен з партнерів щось отримає. При цьому ніхто у стосунках не буде почувати себе непотрібним чи переможеним.

Які компроміси загрожують стосункам

Інколи один з партнерів може приймати компроміс, який насправді буде суперечити його цінностям. Це не скріпить почуття, а лише знищить стосунки.

Існує кілька міфів-компромісів, в які Віталій Курсік радить не вірити. Йдеться про такі поширені думки:

якщо кохаєш — поступишся всім;

хтось один має бути мудрішим;

головне — мир, а не хто правий;

це нормально, якщо хтось із один завжди жертвує.

Хлопець цілує дівчину. Фото: Pexels

Насправді всі ці "поступки" лише знищать людину емоційно та призведуть до вигорання від стосунків. Такий партнер ризикує втратити себе.

