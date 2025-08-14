Нова форма маніпулятивного аб'юзу — чому її вважають найнебезпечнішою

Засмучена жінка. Фото: Freepik

Чимало людей стикались з маніпуляціями та аб'юзом у стосунках. Бувало й таке, що партнер міг просто покинути свою другу половинку й зникнути з її життя без пояснень. Це й називається гостингом. Він вважається одною з найжорсткіших форм психологічного насильства.

Чим небезпечний гостинг

Як зазначають психологи, одним з проявів гостинга є тотальне ігнорування партнера. Наприклад, людина просто зникає й не відповідає на дзвінки чи повідомлення. Вона не пояснює свою поведінку та просто ігнорує вас. Фактично йдеться про різке припинення будь-яких стосунків без шансів на їхнє відновлення.

Зазвичай гостинг використовується після певного любовного періоду. Маніпулятор свідомо робить все, аби людина максимально звикнула до нього та захопилась. Він говорить красиві слова, дарує коштовні подарунки та робить все, що ви захочете. Зрештою це призводить до сильної емоційної прив'язаності. В момент, коли ефект досягає максимального впливу, маніпулятор різко й без пояснень зникає.

Жертва такого прийому одразу ж починає відчувати сильний стрес та депресію. Вона ніби втрачає всі позитивні емоції в один момент. Єдине, чого хочеться людині, повернути все назад. Вона буде намагатись відновити спілкування за будь-яку ціну. В такі моменти жертва почувається так, ніби вона нікому окрім маніпулятора не потрібна.

Маніпулятор стає найголовнішою ціллю в житті людини. Вона забуває про все й зневірюється у собі. При цьому, аб'юзер свідомо час від часу з'являється у житті колишнього партнера, аби ефект гостингу не зникав. Це дає йому змогу повністю взяти людину під контроль. Такий жорстокий прийом може настільки зламати психіку, що жертва навіть стане задумуватись про самогубство чи самокалічення, аби зменшити свій біль.

