Главная Психология Эксперт назвал полезные и вредные компромиссы в отношениях

Эксперт назвал полезные и вредные компромиссы в отношениях

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 17:50
Какие компромиссы в отношениях вредят, а какие помогают — мнение эксперта
Влюбленная пара. Фото: Pexels
Ключевые моменты Какие компромиссы сохранят отношения Какие компромиссы угрожают отношениям

Многие говорят о том, что без компромиссов построить здоровые и счастливые отношения не получится. Психологи действительно подтверждают это мнение, однако важно понимать, на какие уступки можно идти, а какие — уничтожат вас и отношения.

Об этом в комментарии РБК-Україна рассказал лайф коуч Виталий Курсик.

Читайте также:

Какие компромиссы сохранят отношения

Как отмечает эксперт, компромисс — это договоренность, где оба партнера чем-то уступают ради общей цели. Важно, чтобы это делали и мужчина, и женщина, ведь уступка только с одной стороны только приведет к конфликту.

Некоторые компромиссы могут быть полезными и действительно помогут наладить отношения. Например, речь идет о таких решениях:

  • переехать в новый город, который устраивает обоих;
  • разделить обязанности и выполнять их;
  • договориться о времени для личного пространства обоих.
Які компроміси збережуть стосунки
Мужчина и женщина обнимаются. Фото: Pexels

В таких случаях каждый из партнеров что-то получит. При этом никто в отношениях не будет чувствовать себя ненужным или побежденным.

Какие компромиссы угрожают отношениям

Иногда один из партнеров может принимать компромисс, который на самом деле будет противоречить его ценностям. Это не скрепит чувства, а только уничтожит отношения.

Существует несколько мифов-компромиссов, в которые Виталий Курсик советует не верить. Речь идет о таких распространенных мнениях:

  • если любишь — уступишь всем;
  • кто-то один должен быть мудрее;
  • главное — мир, а не кто прав;
  • это нормально, если кто-то из один всегда жертвует.
Які компроміси можуть зруйнувати стосунки
Парень целует девушку. Фото: Pexels

На самом деле все эти "уступки" только уничтожат человека эмоционально и приведут к выгоранию от отношений. Такой партнер рискует потерять себя.

Напомним, ранее мы писали о том, какая форма психологического насилия является самой жестокой.

Также мы рассказывали о том, почему женщинам часто нравятся токсичные мужчины.

психология советы интересные факты отношения психология отношений
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
