Тревожные звоночки — мелочи, выдающие равнодушие в отношениях

Тревожные звоночки — мелочи, выдающие равнодушие в отношениях

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 17:50
Какие мелочи указывают на равнодушие между партнерами — тревожные звоночки
Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik
Что указывает на равнодушие между партнерами

Даже мелкие и, на первый взгляд, незаметные звоночки могут указывать на равнодушие в отношениях. Психологи отмечают, что если даже партнер говорит о любви, но на самом деле этого не чувствует, то его обязательно выдадут несколько вещей.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Что указывает на равнодушие между партнерами

Вы много молчите

Иногда партнеры просто перестают общаться друг с другом. Это происходит когда чувства угасают. Это уже не о комфортном молчании вместе, а о том, что вы не хотите находить темы для разговора.

Партнер не замечает ваших изменений

Речь идет не только о внешнем виде, но и о внутренних переживаниях человека. Равнодушный партнер не обращает внимание на то, расстроена ли его вторая половинка. Он просто не замечает изменений в поведении, ведь ему это неважно.

дрібниці, які видають байдужість у стосунках
Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Игнорирование важных вещей

Если вы делитесь чем-то особенным с партнером, а он просто не обращает на это внимание, то такой звоночек является достаточно тревожным. Это свидетельствует о равнодушии к вашим переживаниям и чувствам и нежелание интересоваться вашими делами.

Вы не переживаете эмоции вместе

Совместные эмоции всегда сближают партнеров. Однако если вы перестали испытывать их вместе, это может сигнализировать об отстраненности. Это касается как негативных, так и позитивных ситуаций.

Пассивность

Безразличный партнер не стремится что-то делать дома. Он игнорирует просьбы о помощи или вовсе забрасывает собственные обязанности. Это не о том, что он "забыл" или "не было времени". Это о его равнодушии к вам.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
