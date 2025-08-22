Видео
Партнер хочет расстаться — какие тайные признаки указывают на это

Партнер хочет расстаться — какие тайные признаки указывают на это

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 17:50
Партнер готов покинуть вас — психологи ответили, как это понять
Пара на грани развода. Фото: Pexels
Какие признаки указывают на готовность партнера разойтись

Иногда человек еще находится в отношениях, но для себя твердо решил, что продолжать их не хочет. Психологи отмечают, что даже если партнер об этом молчит, на его намерения укажут два тонких сигнала.

Об этом пишет Forbes.

Какие признаки указывают на готовность партнера разойтись

Иногда сердцем человек расходится еще до того, как уходит физически. Однако такая эмоциональная отстраненность не наступает резко и в один момент, она напоминает медленное течение, которое заполняет все вокруг. При этом его легко не заметить. Партнер, который решил разорвать отношения, еще некоторое время может не подавать никаких знаков: мило улыбаться за ужином и отвечать на все сообщения. Однако при этом уже есть невидимый барьер, который разделяет пару. Понять это можно благодаря двум признакам.

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Разговоры становятся поверхностными

Вы общаетесь, но эти темы сводятся только к решению бытовых вопросов. Именно это психологи называют тревожным звоночком, на который стоит обратить внимание. Пара теряет глубокую эмоциональную связь в момент, когда один из партнеров решил разорвать отношения. Он уже не говорит о планах на будущее, внутренних переживаниях или потребностях.

Отсутствие эмоциональной реакции там, где ожидается

Самый большой сигнал о том, что партнер решил покинуть вас, — он больше не проявляет эмоции в важных для него случаях: не спорит, не плачет, не пытается что-то изменить, а просто молчит или улыбается. Вам может казаться, что все наладилось, но на самом деле это свидетельствует о том, что человек смирился с тем, что все закончено, и больше не пытается спасти отношения.

Напомним, ранее мы писали о том, какие тревожные звоночки укажут на отсутствие чувств между партнерами. Это свидетельствует о полном равнодушии.

Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака после расставания становятся только лучше. Они просто расцветают.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
