Секрет одиночества раскрыт — почему мужчинам трудно найти любовь

Секрет одиночества раскрыт — почему мужчинам трудно найти любовь

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 18:40
Почему мужчинам стало труднее найти любовь — неожиданная правда
Одинокий мужчина. Фото: Pexels
Ключевые моменты Почему мужчинам сложно найти вторую половинку

Женщины все чаще жалуются на то, что невозможно найти хорошего партнера. Однако ученые выяснили, что сейчас и мужчины редко когда могут найти настоящую любовь и построить отношения. На это есть несколько неочевидных причин.

Об этом пишет The Washington Post.

Читайте также:

Почему мужчинам сложно найти вторую половинку

Найти любовь не могут не только стереотипные бездельники, но и успешные мужчины. И если в 70-80-х годах процент мужчин, которые не были женаты до 40 лет, составлял однозначное число, то в 2021 году он вырос до 28%. Женщины считают, что современные мужчины потеряли пыл. Они не показывают свои чувства так отчаянно, как раньше. Это и может быть одной из причин такой статистики.

К тому же женщины все больше начали разочаровываться в мужчинах после пандемии. Объясняется это просто — сильная половина человечества перестала знакомиться вживую и предпочитает общение онлайн. Кроме того, сотни приложений для знакомств создают иллюзию бесконечного выбора, но на самом деле это совсем не так. Женщины на таких сайтах просто тонут в тысячах отзывов, а мужчины часто получают мало ответов на свои лайки.

Чому чоловікам важко побудувати стосунки
Мужчина знакомится онлайн. Фото: Pexels

Если раньше парни воспринимали отказ девушки как нечто нормальное, то сейчас расценивают это слишком лично. Мужчины долго не решаются на новые отношения, если что-то пошло не так. Они чувствуют неуверенность в себе и боятся сделать первый шаг. С возрастом ситуация становится только более напряженной. Мужчины увеличивают требования к партнерше и ищут идеальную спутницу. Они переборчиво выбирают женщину, но в конце концов и сами могут получить отказ.

Еще одна причина мужского одиночества — гендерная поляризация. В последние годы мужчины становятся более склонны к правым политическим взглядам, тогда как женщины стали более либеральными. Это создает новый набор препятствий для поиска новых отношений и построения крепкого союза.

Напомним, ранее мы писали о том, как легко понять, что мужчина женат — даже без кольца.

Также мы рассказывали о том, почему в отношениях происходят измены. Психологи назвали несколько причин.

психология интересные факты любовь мужчины отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
