Почему мужчинам стало труднее найти любовь — неожиданная правда

Секрет одиночества раскрыт — почему мужчинам трудно найти любовь
Женщины все чаще жалуются на то, что невозможно найти хорошего партнера. Однако ученые выяснили, что сейчас и мужчины редко когда могут найти настоящую любовь и построить отношения. На это есть несколько неочевидных причин.
Об этом пишет The Washington Post.
Почему мужчинам сложно найти вторую половинку
Найти любовь не могут не только стереотипные бездельники, но и успешные мужчины. И если в 70-80-х годах процент мужчин, которые не были женаты до 40 лет, составлял однозначное число, то в 2021 году он вырос до 28%. Женщины считают, что современные мужчины потеряли пыл. Они не показывают свои чувства так отчаянно, как раньше. Это и может быть одной из причин такой статистики.
К тому же женщины все больше начали разочаровываться в мужчинах после пандемии. Объясняется это просто — сильная половина человечества перестала знакомиться вживую и предпочитает общение онлайн. Кроме того, сотни приложений для знакомств создают иллюзию бесконечного выбора, но на самом деле это совсем не так. Женщины на таких сайтах просто тонут в тысячах отзывов, а мужчины часто получают мало ответов на свои лайки.
Если раньше парни воспринимали отказ девушки как нечто нормальное, то сейчас расценивают это слишком лично. Мужчины долго не решаются на новые отношения, если что-то пошло не так. Они чувствуют неуверенность в себе и боятся сделать первый шаг. С возрастом ситуация становится только более напряженной. Мужчины увеличивают требования к партнерше и ищут идеальную спутницу. Они переборчиво выбирают женщину, но в конце концов и сами могут получить отказ.
Еще одна причина мужского одиночества — гендерная поляризация. В последние годы мужчины становятся более склонны к правым политическим взглядам, тогда как женщины стали более либеральными. Это создает новый набор препятствий для поиска новых отношений и построения крепкого союза.
