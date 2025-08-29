Почему на самом деле люди изменяют в отношениях — психологи ответили

Мужчина и женщина держат телефоны в руках. Фото: Freepik

Измена в отношениях случается нередко. Иногда партнеры из-за этого расходятся, а иногда — прощают друг друга и пытаются строить союз дальше. Однако если не разобраться в истинных причинах такого поступка, то ситуация может снова повториться. Психологи отмечают, что есть несколько причин, по которым как женщины, так и мужчины становятся неверными.

Об этом пишет ELLE.

Главные причины измен

Роман на стороне — как возможность избежать конфликтов

Люди склонны идеализировать других и разделять их на "хороших" и "плохих". Так некоторые в партнере, например, видят стабильность и безопасность. В то же время яркие эмоции такой человек ищет на стороне. В таком случае измена кажется способом сохранить ощущение "целой жизни" и избежать конфликтов в отношениях. Хотя и на самом деле это только ухудшает ситуацию.

Путаница в собственных желаниях

Иногда на измену подталкивает просто непонимание собственных желаний. Человек может любить одного партнера, а желать видеть рядом с собой совсем другого. Он создает себе два образа и до последнего не может решить, какой ему нравится больше.

Девушка плачет из-за измены мужа. Фото: Freepik

Дополнение собственного "я"

Нередко измена случается и из-за того, что человек ищет в партнере черты характера, которых ему самому не хватает. Если ему удается найти такие качества, то все в порядке. Однако, когда эти пробелы остаются не заполнены, партнер может начать искать кого-то, кто это изменит.

Соблазн запретного

Измена — это прежде всего о нарушении правил. Иногда именно поэтому она имеет такой привлекательный вид. Сначала это похоже на шанс, который помогает выплеснуть эмоции и избавиться от табу. Однако в конце концов измена может разрушить все.

Избегание настоящей близости

Некоторые люди с избегающим типом привязанности тоже могут искать интимные отношения на стороне. Так они пытаются избавиться от страха слишком большого эмоционального сближения с партнером. Они как бы страхуют себя на случай, если что-то пойдет не так.

