З якими жінками чоловіки хочуть будувати стосунки — психологи назвали 5 типів

Закохана пара обіймається. Фото: Pexels

Чоловіки, як і жінки, хочуть побудувати щасливі та довготривалі стосунки. Психологи зазначають, що є кілька типів жінок, які стануть кращими партнерками, — вони подобаються усім чоловікам.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Найкращі жінки для серйозних стосунків

Зріла та спокійна особистість

Більшості чоловіків подобаються жінки, які не намагаються контролювати їх кожної хвилини, телефонувати чи вимагати терміново відповідати на повідомлення. Мрія сучасного чоловіка — партнерка, яка зріла у поглядах та не кидається з крайнощів в крайнощі.

Добра та щира людина

Багато хто вважає, що доброта вже не в моді. Однак насправді чоловіки цінують жінок з такою рисою характеру, адже вони спокійні та уважні до дрібниць. Важливо, що йдеться не про жертовність, коли все лише заради партнера, а про повагу та співчуття одне до одного.

Хлопець та дівчина дивляться одне на одного. Фото: Pexels

Вміє виходити з конфліктних ситуацій

Ще одна якість, яка подобається чоловікам в жінках, — вміння вирішувати суперечки без скандалів чи маніпуляцій. Це про дорослу розмову, коли обоє обговорюють потреби одне одного та знаходять компроміси. Лише такий чесний діалог допомагає вистояти у складні періоди.

Самостійність та впевненість у собі

Психологи зазначають, що чоловікам подобаються жінки з цілями та власними поглядами. Така партнерка не тримається за стосунки як за рятівне коло, а будує здоровий союз, де кожен є окремою зрілою особистістю.

Чоловік та дружина п'ють чай та спілкуються. Фото: Pexels

Особистість з природною емпатією

Чоловіки люблять жінок, які здатні відчувати чужий настрій, розуміти та приймати почуття іншої людини. Це про радість за успіхи партнера чи співчуття через поразки. Взаємна підтримка — важлива риса жінки, з якою хочеться бути разом.

Нагадаємо, раніше ми писали про корисні та шкідливі компроміси у стосунках. Це важливо розрізняти.

Також ми розповідали про те, яка одна навичка покращить стосунки. Це зробить союз щасливим.