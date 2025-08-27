Видео
Главная Психология Психологи назвали типы женщин, больше всего нравящиеся мужчинам

Психологи назвали типы женщин, больше всего нравящиеся мужчинам

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 17:50
С какими женщинами мужчины хотят строить отношения — психологи назвали 5 типов
Влюбленная пара обнимается. Фото: Pexels
Ключевые моменты Лучшие женщины для серьезных отношений

Мужчины, как и женщины, хотят построить счастливые и долговременные отношения. Психологи отмечают, что есть несколько типов женщин, которые станут лучшими партнершами — они нравятся всем мужчинам.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Лучшие женщины для серьезных отношений

Зрелая и спокойная личность

Большинству мужчин нравятся женщины, которые не пытаются контролировать их каждую минуту, звонить или требовать срочно отвечать на сообщения. Мечта современного мужчины — партнерша, которая зрелая во взглядах и не бросается из крайностей в крайности.

Добрый и искренний человек

Многие считают, что доброта уже не в моде. Однако на самом деле мужчины ценят женщин с такой чертой характера, ведь они спокойны и внимательны к мелочам. Важно, что речь идет не о жертвенности, когда все только ради партнера, а об уважении и сочувствии друг к другу.

Які жінки найбільше подобаютьс чоловікам
Парень и девушка смотрят друг на друга. Фото: Pexels

Умеет выходить из конфликтных ситуаций

Еще одно качество, которое нравится мужчинам в женщинах, — умение решать споры без скандалов или манипуляций. Это о взрослом разговоре, когда оба обсуждают потребности друг друга и находят компромиссы. Только такой честный диалог помогает выстоять в сложные периоды.

Самостоятельность и уверенность в себе

Психологи отмечают, что мужчинам нравятся женщины с целями и собственными взглядами. Такая партнерша не держится за отношения как за спасательный круг, а строит здоровый союз, где каждый является отдельной зрелой личностью.

Які жінки найбільше подобаютьс чоловікам
Муж и жена пьют чай и общаются. Фото: Pexels

Личность с естественной эмпатией

Мужчины любят женщин, которые способны чувствовать чужое настроение, понимать и принимать чувства другого человека. Это о радости за успехи партнера или сочувствие из-за поражений. Взаимная поддержка — важная черта женщины, с которой хочется быть вместе.

Напомним, ранее мы писали о полезных и вредных компромиссах в отношениях. Это важно различать.

Также мы рассказывали о том, какой один навык улучшит отношения. Это сделает союз счастливым.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
