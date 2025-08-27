С какими женщинами мужчины хотят строить отношения — психологи назвали 5 типов

Психологи назвали типы женщин, больше всего нравящиеся мужчинам
Мужчины, как и женщины, хотят построить счастливые и долговременные отношения. Психологи отмечают, что есть несколько типов женщин, которые станут лучшими партнершами — они нравятся всем мужчинам.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Лучшие женщины для серьезных отношений
Зрелая и спокойная личность
Большинству мужчин нравятся женщины, которые не пытаются контролировать их каждую минуту, звонить или требовать срочно отвечать на сообщения. Мечта современного мужчины — партнерша, которая зрелая во взглядах и не бросается из крайностей в крайности.
Добрый и искренний человек
Многие считают, что доброта уже не в моде. Однако на самом деле мужчины ценят женщин с такой чертой характера, ведь они спокойны и внимательны к мелочам. Важно, что речь идет не о жертвенности, когда все только ради партнера, а об уважении и сочувствии друг к другу.
Умеет выходить из конфликтных ситуаций
Еще одно качество, которое нравится мужчинам в женщинах, — умение решать споры без скандалов или манипуляций. Это о взрослом разговоре, когда оба обсуждают потребности друг друга и находят компромиссы. Только такой честный диалог помогает выстоять в сложные периоды.
Самостоятельность и уверенность в себе
Психологи отмечают, что мужчинам нравятся женщины с целями и собственными взглядами. Такая партнерша не держится за отношения как за спасательный круг, а строит здоровый союз, где каждый является отдельной зрелой личностью.
Личность с естественной эмпатией
Мужчины любят женщин, которые способны чувствовать чужое настроение, понимать и принимать чувства другого человека. Это о радости за успехи партнера или сочувствие из-за поражений. Взаимная поддержка — важная черта женщины, с которой хочется быть вместе.
Напомним, ранее мы писали о полезных и вредных компромиссах в отношениях. Это важно различать.
Также мы рассказывали о том, какой один навык улучшит отношения. Это сделает союз счастливым.
Читайте Новини.LIVE!