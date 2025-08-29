Аб'юзивні стосунки руйнують все — як зрозуміти, що ви в небезпеці

Чоловік кричить на жінку. Фото: Pexels

Насильство — це не лише фізичний вплив на людину. Аб'юз не проявляється синцями на тілі, але він не менш небезпечний. Токсичний партнер може повністю зруйнувати психологічний стан людини та перетворити її на маріонетку. Врятуватись з такої пастки можна, варто лише розуміти, як правильно це зробити.

Детальніше про це розповіла психотерапевтка Олена Платова, пише hromadske.

Як легко розпізнати аб'юз

Як зазначає психотерапевтка, аб'юзери зазвичай напрочуд милі, харизматичні та приємні. Вони не виказують свої справжні наміри одразу, а вміло маніпулюють людиною. На початку стосунків аб'юзера майже не відрізниш від дбайливого партнера, який вас любить. Однак є важлива ознака, на яку варто звернути увагу — час від часу ви відчуваєте, що під час взаємодії із цією людиною почуваєтесь погано. Ніби нічого страшного й не відбувається, але щось не так.

Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik

Психотерапевтка зазначає, що може йтися про сарказм, від якого стає ніяково, чи сумніви у вашій цінності. Пізніше токсичний партнер і зовсім може перейти на прямі приниження. Крім того, на аб'юз вказує наростання постійної внутрішньої напруги. Коли вам здається, що все настільки добре, що от-от станеться щось погане. І зрештою так й відбувається: грандіозний конфлікт чи сварка.

Життя з аб'юзером — це постійна драма та відчуття непевності в собі. Жертва завжди за щось перепрошує та намагається все налагодити. Крім того, вона відчуває максимальне пригнічення власної волі. Зрештою такій людині хочеться просто втекти від усього та сховатись, аби її ніхто не чіпав.

Коли варто тікати від партнера

Як зазначає психотерапевтка, після сварки з аб'юзером, коли все знову стає безхмарним та чудовим, людина думає, що нарешті все налагодилось. Ніби вже був той самий критичний останній момент, а тепер завжди буде добре. Зрештою через такі сподівання вона й залишається у стосунках. Однак, саме цієї миті варто було б зібрати речі й розірвати всі зв'язки з людиною.

Чоловік кричить на дружину. Фото: Freepik

Це той момент, коли ви маєте критично поглянути на ситуацію й зрозуміти істину природу своїх стосунків. В моменти затишшя розберіться в почуттях — і своїх, і партнера. Обдумайте все та зробіть висновки, які підкажуть, куди рухатись далі.

