Абьюзивные отношения разрушают все — как понять, что вы в опасности

Мужчина кричит на женщину. Фото: Pexels

Насилие — это не только физическое воздействие на человека. Абьюз не проявляется синяками на теле, но он не менее опасен. Токсичный партнер может полностью разрушить психологическое состояние человека и превратить его в марионетку. Спастись из такой ловушки можно, стоит только понимать, как правильно это сделать.

Подробнее об этом рассказала психотерапевт Елена Платова, пишет hromadske.

Как легко распознать абьюз

Как отмечает психотерапевт, абьюзеры обычно удивительно милые, харизматичные и приятные. Они не выказывают свои истинные намерения сразу, а умело манипулируют человеком. В начале отношений абьюзера почти не отличишь от заботливого партнера, который вас любит. Однако есть важный признак, на который стоит обратить внимание — время от времени вы чувствуете, что во время взаимодействия с этим человеком чувствуете себя плохо. Вроде бы ничего страшного и не происходит, но что-то не так.

Плохие отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Психотерапевт отмечает, что речь может идти о сарказме, от которого становится неловко, или сомнениях в вашей ценности. Позже токсичный партнер и вовсе может перейти на прямые унижения. Кроме того, на абьюз указывает нарастание постоянного внутреннего напряжения. Когда вам кажется, что все настолько хорошо, что вот-вот произойдет что-то плохое. И в конце концов так и происходит: грандиозный конфликт или ссора.

Жизнь с абьюзером — это постоянная драма и ощущение неуверенности в себе. Жертва всегда за что-то извиняется и пытается все наладить. Кроме того, она чувствует максимальное подавление собственной воли. В конце концов такому человеку хочется просто убежать от всего и спрятаться, чтобы его никто не трогал.

Когда стоит убегать от партнера

Как отмечает психотерапевт, после ссоры с абьюзером, когда все снова становится безоблачным и замечательным, человек думает, что наконец все наладилось. Будто уже был тот самый критический последний момент, а теперь всегда будет хорошо. В конце концов из-за таких надежд он и остается в отношениях. Однако, именно в этот момент стоило бы собрать вещи и разорвать все связи с человеком.

Муж кричит на жену. Фото: Freepik

Это тот момент, когда вы должны критически взглянуть на ситуацию и понять истинную природу своих отношений. В моменты затишья разберитесь в чувствах — и своих, и партнера. Обдумайте все и сделайте выводы, которые подскажут, куда двигаться дальше.

