Ознаки токсичної жінки — перевірте, чи робите ви це у стосунках

З токсичною жінкою неможливо побудувати здорові стосунки. Щасливою не буде ані вона, ані партнер. Психологи зазначають, що виправити таку рису характеру можна, варто лише розпізнати в собі тривожні дзвіночки.

Ознаки, що вказують на токсичність жінки

Вона постійно перебуває в ролі жертви

Токсична жінка уникає відповідальності. Вона завжди звинувачує оточуючих у своїх невдачах. Замість того щоб проаналізувати свої дії, вона стає в оборонну позицію та влаштовує скандал.

Не сприймає критику

Для токсичної жінки будь-яка критика, навіть обґрунтована, вважається особистою образою. Вона не вміє визнавати свої недоліки та навіть не намагається зрозуміти суть проблеми.

Маніпулює іншими людьми

Токсичні особистості використовують почуття провини, мовчання або емоційний тиск, аби домогтися свого. Вони контролюють інших за допомогою маніпуляцій. Сльози та приховані мотиви — головна зброя таких особистостей.

Прагне постійної уваги

Токсичним жінкам постійно потрібно підтвердження їхньої значущості. Заради цього вони готові перебільшувати чи спотворювати реальність. Така партнерка завжди вимагає від чоловіка надмірної уваги та часто цим руйнує стосунки.

Не керує власними емоціями

Настрій токсичної жінки може різко змінюватися. Вона діє під впливом миттєвих почуттів та не думає про наслідки. Така особистість не хвилюється через те, що її дії можуть ранити партнера.

