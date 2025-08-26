Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія 5 ознак жіночої токсичності, які легко впізнати

5 ознак жіночої токсичності, які легко впізнати

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 12:30
Ознаки токсичної жінки — перевірте, чи робите ви це у стосунках
Погані стосунки між чоловіком та жінкою. Фото: Freepik
Ключові моменти Ознаки, що вказують на токсичність жінки

З токсичною жінкою неможливо побудувати здорові стосунки. Щасливою не буде ані вона, ані партнер. Психологи зазначають, що виправити таку рису характеру можна, варто лише розпізнати в собі тривожні дзвіночки.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Ознаки, що вказують на токсичність жінки

Вона постійно перебуває в ролі жертви

Токсична жінка уникає відповідальності. Вона завжди звинувачує оточуючих у своїх невдачах. Замість того щоб проаналізувати свої дії, вона стає в оборонну позицію та влаштовує скандал.

Не сприймає критику

Для токсичної жінки будь-яка критика, навіть обґрунтована, вважається особистою образою. Вона не вміє визнавати свої недоліки та навіть не намагається зрозуміти суть проблеми.

Ознаки токсичної жінки у стосунках
Жінка кричить на чоловіка. Фото: Freepik

Маніпулює іншими людьми

Токсичні особистості використовують почуття провини, мовчання або емоційний тиск, аби домогтися свого. Вони контролюють інших за допомогою маніпуляцій. Сльози та приховані мотиви — головна зброя таких особистостей.

Прагне постійної уваги

Токсичним жінкам постійно потрібно підтвердження їхньої значущості. Заради цього вони готові перебільшувати чи спотворювати реальність. Така партнерка завжди вимагає від чоловіка надмірної уваги та часто цим руйнує стосунки.

Не керує власними емоціями

Настрій токсичної жінки може різко змінюватися. Вона діє під впливом миттєвих почуттів та не думає про наслідки. Така особистість не хвилюється через те, що її дії можуть ранити партнера.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розпізнати слабкого чоловіка. З ним навряд чи вдасться побудувати щасливі стосунки.

Також ми розповідали про те, чому багато жінок люблять токсичних чоловіків. 

психологія жінки цікаві факти стосунки жіноча психологія
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації