Признаки токсичной женщины — проверьте, делаете ли вы это в отношениях

С токсичной женщиной невозможно построить здоровые отношения. Счастливой не будет ни она, ни партнер. Психологи отмечают, что исправить такую черту характера можно, стоит только распознать в себе тревожные звоночки.

Признаки, указывающие на токсичность женщины

Она постоянно находится в роли жертвы

Токсичная женщина избегает ответственности. Она всегда обвиняет окружающих в своих неудачах. Вместо того чтобы проанализировать свои действия, она становится в оборонительную позицию и устраивает скандал.

Не воспринимает критику

Для токсичной женщины любая критика, даже обоснованная, считается личным оскорблением. Она не умеет признавать свои недостатки и даже не пытается понять суть проблемы.

Женщина кричит на мужчину. Фото: Freepik

Манипулирует другими людьми

Токсичные личности используют чувство вины, молчание или эмоциональное давление, чтобы добиться своего. Они контролируют других с помощью манипуляций. Слезы и скрытые мотивы — главное оружие таких личностей.

Стремится к постоянному вниманию

Токсичным женщинам постоянно нужно подтверждение их значимости. Ради этого они готовы преувеличивать или искажать реальность. Такая партнерша всегда требует от мужчины чрезмерного внимания и часто этим разрушает отношения.

Не управляет собственными эмоциями

Настроение токсичной женщины может резко меняться. Она действует под влиянием сиюминутных чувств и не думает о последствиях. Такая личность не волнуется из-за того, что ее действия могут ранить партнера.

