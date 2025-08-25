Які знаки Зодіаку будуть найнадійнішими партнерами — ніколи не зрадять

Кращі партнери за знаками Зодіаку — надійні та вірні
Деякі партнери просто не здатні на зраду. Вони зберігають вірність коханій людині та завжди підставлять плече у важку хвилину. Астрологи зазначають, що є п'ять знаків Зодіаку, які вважають найкращими партнерами для стосунків.
Про це пише Collective World.
Які знаки Зодіаку найвірніші
Телець
Представники цього знаку підходять як для дружби, так й для романтичних стосунків. Тельці дуже цінують почуття інших людей, тому ніколи не скривдять партнера й не зрадять його.
Скорпіон
Такі люди ставляться до кохання дуже серйозно, як і до всього іншого у своєму житті. Скорпіони дуже віддані та надійні. При цьому, вони не бояться встановлювати особисті межі, коли це необхідно.
Стрілець
Представники цього знаку Зодіаку прагнуть знайти одне кохання на все життя й дуже цінують його. Вони воліють через усе проходити разом з партнером й ніколи не будуть шукати щастя на стороні.
Діва
Такі особистості знають собі ціну. У стосунках вони можуть інколи здаватись холодними, хоча й насправді мають теплі почуття. Діва розуміє, що стосунки з нею не всім можуть підходити через це. Однак яке б ставлення не було, побачення з кимось цей знак Зодіаку розглядатиме тільки після розставання.
Козеріг
Представники цього знаку Зодіаку взагалі не часто вступають у стосунки. Однак коли це відбувається, то Козеріг стає кращим партнером. Він ніколи не зрадить та не обманюватиме другу половинку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку подобаються усім. Вони будуть хорошими партнерами.
Також ми розповідали про те, що чекає на вас у вересні у стосунках. Місячний календар розповість все.
Читайте Новини.LIVE!