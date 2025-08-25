Какие знаки Зодиака будут самыми надежными партнерами — никогда не предадут

Влюбленные парень и девушка. Фото: Pexels

Некоторые партнеры просто не способны на измену. Они сохраняют верность любимому человеку и всегда подставят плечо в трудную минуту. Астрологи отмечают, что есть пять знаков Зодиака, которые считают лучшими партнерами для отношений.

Какие знаки Зодиака самые верные

Телец

Представители этого знака подходят как для дружбы, так и для романтических отношений. Тельцы очень ценят чувства других людей, поэтому никогда не обидят партнера и не предадут его.

Скорпион

Такие люди относятся к любви очень серьезно, как и ко всему остальному в своей жизни. Скорпионы очень преданные и надежные. При этом, они не боятся устанавливать личные границы, когда это необходимо.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака стремятся найти одну любовь на всю жизнь и очень ценят ее. Они предпочитают через все проходить вместе с партнером и никогда не будут искать счастья на стороне.

Дева

Такие личности знают себе цену. В отношениях они могут иногда казаться холодными, хотя на самом деле имеют теплые чувства. Дева понимает, что отношения с ней не всем могут подходить из-за этого. Однако какое бы отношение ни было, свидание с кем-то этот знак Зодиака будет рассматривать только после расставания.

Козерог

Представители этого знака Зодиака вообще не часто вступают в отношения. Однако когда это происходит, то Козерог становится лучшим партнером. Он никогда не предаст и не будет обманывать вторую половинку.

