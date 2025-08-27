Чи підходить вам чоловік — як зрозуміти це з перших хвилин

Хлопець та дівчина на побаченні в кав'ярні. Фото: Pexels

З'ясувати, чи справді чоловік підходить вам, можна лише за кілька хвилин спілкування. Психологи зазначають, що жінці варто звернути увагу на три прості речі, аби зрозуміти, чи будуть стосунки щасливими з таким партнером.

На що звернути увагу при знайомстві з чоловіком

Ставлення до незнайомців

Зверніть увагу на те, як чоловік спілкується з незнайомими людьми, наприклад офіціантом чи продавцем. Якщо він ставиться до інших без поваги, то є ймовірність, що в майбутньому він почне проявляти це й до вас. Чоловік, з яким можна побудувати щасливі стосунки, не буде ставити себе вище за інших чи намагатись когось принизити. Це лише покаже його справжнє нутро.

Чоловік та жінка спілкуються на вулиці. Фото: Pexels

Запропонуйте заплатити за вас

Звичайно, жінка повинна мати змогу заплатити за себе сама й нічого поганого в цьому немає. Однак таке прохання допоможе перевірити чоловіка на те, чи не скнара він. Якщо партнер навідріз відмовляється оплатити рахунок і вважає це чимось поганим, не варто продовжувати стосунки. Ймовірніше за все, у майбутньому він буде контролювати кожну копійку та вимагати звітувати вас про витрачені кошти.

Ставлення до його родини

Послухайте, як чоловік відгукується про родичів. Якщо він проявляє неповагу та постійно їх критикує, в майбутньому, ймовірно, він може почати поводитися так і з вами. Однак все залежить від конкретної ситуації. Якщо ви розумієте, що така критика виправдана, а близькі люди справді завдали болю чоловікові, не варто одразу ж обрубувати спілкування. Погляньте на ситуацію об'єктивно.

