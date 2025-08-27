Подходит ли вам мужчина — как понять это с первых минут

Парень и девушка на свидании в кафе. Фото: Pexels

Выяснить, действительно ли мужчина подходит вам, можно всего за несколько минут общения. Психологи отмечают, что женщине стоит обратить внимание на три простые вещи, чтобы понять, будут ли отношения счастливыми с таким партнером.

Об этом пишет Ukr.Media.

На что обратить внимание при знакомстве с мужчиной

Отношение к незнакомцам

Обратите внимание на то, как мужчина общается с незнакомыми людьми, например официантом или продавцом. Если он относится к другим без уважения, то есть вероятность, что в будущем он начнет проявлять это и к вам. Мужчина, с которым можно построить счастливые отношения, не будет ставить себя выше других или пытаться кого-то унизить. Это только покажет его истинное нутро.

Предложите заплатить за вас

Конечно, женщина должна иметь возможность заплатить за себя сама и ничего плохого в этом нет. Однако такая просьба поможет проверить мужчину на то, не скряга ли он. Если партнер наотрез отказывается оплатить счет и считает это чем-то плохим, не стоит продолжать отношения. Вероятнее всего, в будущем он будет контролировать каждую копейку и требовать отчитываться вам о потраченных средствах.

Отношение к его семье

Послушайте, как мужчина отзывается о родственниках. Если он проявляет неуважение и постоянно их критикует, в будущем, вероятно, он может начать вести себя так и с вами. Однако все зависит от конкретной ситуации. Если вы понимаете, что такая критика оправдана, а близкие люди действительно причинили боль мужчине, не стоит сразу же обрубать общение. Посмотрите на ситуацию объективно.

Также мы рассказывали о том, как сделать так, чтобы мужчина скучал по вам. Эти советы действительно работают.