Подходит ли вам мужчина — как понять это с первых минут

Признаки мужчины, с которым можно строить серьезные отношения
Выяснить, действительно ли мужчина подходит вам, можно всего за несколько минут общения. Психологи отмечают, что женщине стоит обратить внимание на три простые вещи, чтобы понять, будут ли отношения счастливыми с таким партнером.
Об этом пишет Ukr.Media.
На что обратить внимание при знакомстве с мужчиной
Отношение к незнакомцам
Обратите внимание на то, как мужчина общается с незнакомыми людьми, например официантом или продавцом. Если он относится к другим без уважения, то есть вероятность, что в будущем он начнет проявлять это и к вам. Мужчина, с которым можно построить счастливые отношения, не будет ставить себя выше других или пытаться кого-то унизить. Это только покажет его истинное нутро.
Предложите заплатить за вас
Конечно, женщина должна иметь возможность заплатить за себя сама и ничего плохого в этом нет. Однако такая просьба поможет проверить мужчину на то, не скряга ли он. Если партнер наотрез отказывается оплатить счет и считает это чем-то плохим, не стоит продолжать отношения. Вероятнее всего, в будущем он будет контролировать каждую копейку и требовать отчитываться вам о потраченных средствах.
Отношение к его семье
Послушайте, как мужчина отзывается о родственниках. Если он проявляет неуважение и постоянно их критикует, в будущем, вероятно, он может начать вести себя так и с вами. Однако все зависит от конкретной ситуации. Если вы понимаете, что такая критика оправдана, а близкие люди действительно причинили боль мужчине, не стоит сразу же обрубать общение. Посмотрите на ситуацию объективно.
